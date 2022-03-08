辭立院顧問 洪慈庸：幫夫輔選多陪3歲女兒

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（中央社記者溫貴香台北8日電）立法院顧問洪慈庸今天表示，為多陪伴已經3歲的女兒，加上將幫丈夫卓冠廷輔選，決定請辭並已獲院長游錫堃同意，預計3月中旬離開立法院。

洪慈庸曾以時代力量黨籍當選立委，後以無黨籍身分參選連任失利，經立法院長游錫堃延攬擔任立法院顧問。

洪慈庸今天受訪時表示，任職立法院顧問這2年做了很多專案，包括開放國會行動方案的提出，回應公民社會對開放國會的期待，去年也做了開放國會的國際論壇，波海三國有10位議員來到台灣，已完成階段性工作。

她進一步說，女兒已滿3歲，接下來要進幼兒園學習，需要媽媽陪同，加上年底要協助一些選舉工作，於春節前後向游錫堃提出離職的決定。

洪慈庸指出，立法院顧問是機要職缺、有點像公務員，自己覺得不適合繼續擔任顧問職務，經共同討論後，游錫堃同意她的考量在近期內辭去職務。

對於丈夫卓冠廷日前宣布投入新北市議員選戰，洪慈庸說，未來輔選的工作不會少，而自己先前參選立委時、曾幫忙她的議員與好朋友都面臨2022年選舉；如果有需要，她也會全力投入幫忙輔選。

洪慈庸也否認此刻請辭投入輔選，是與丈夫卓冠廷議員初選選情焦慮有關。她說，同為夫妻、幫忙輔選是很理所當然的事情，與派系或正國會沒有什麼關係。

至於是否再回台中參選2024立委，洪慈庸說，沒有想那麼遠，政治瞬息萬變，這1、2年以家庭與輔選工作為重，目前未規劃2年後的事情。

洪慈庸感謝游錫堃給她機會，讓她加入立法院行政幕僚單位，協助各項工作的整合、推展；她最近整理出這2年的工作資料，並做了一份摘要版報告向人民報告。（編輯：林克倫、翟思嘉）1110308