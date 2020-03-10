上任立院機要顧問 洪慈庸：給我時間證明會做好

（中央社記者陳俊華台北10日電）立法院機要顧問洪慈庸今天上任，她說，會以戒慎恐懼、最謹慎的心情面對工作，對於外界的支持與批評，她都會謙卑聆聽，「希望大家給慈庸時間，證明我會把這工作做好」。

立法院長游錫堃在2月27日曾表示，為加強與朝野委員及基層民眾的溝通，他選擇年輕、女性、優秀、當過立委、具基層服務經驗、來自中部的洪慈庸，擔任院長辦公室的「機要顧問」，月薪大約新台幣12萬元左右，但遭外界批評是「洪酬庸」。

洪慈庸今天上任，她上午受訪時表示，立法院是國家最高的民意機關，不管用什麼樣的身分，都是戒慎恐懼、最謹慎的心情來面對工作；她上午8時左右就到立法院上班，也感謝游錫堃給她機會增加立法院的歷練，最重要的任務是協助院長。

洪慈庸說，外界對她有一些支持與批評，她非常感謝大家，重要的是未來能不能把這工作做好，這是需要時間來表現的，「希望大家給慈庸時間，證明我會把這工作做好」。

洪慈庸表示，外界的聲音她都會謙卑聆聽，台灣是民主自由、擁有多元聲音的社會，尊重各界的聲音；這工作有很大部分是協助院長對外界溝通、對院內議事協調等，在疫情期間她也會盡可能多在院內協助院長。

至於是否布局下屆台中立委選舉，洪慈庸說，目前最重要是把現在的工作做好，其他部分到目前沒有任何規劃；她也說，目前沒有規劃加入民進黨。

媒體詢問，是否是經由交通部長林佳龍推薦給游錫堃。洪慈庸說，是游錫堃親自向她提出邀請，她過去跟游錫堃也有一些接觸，游錫堃認為兩人有一些可以互補的地方，她經過謹慎思考，約一個星期後，才願意以不一樣身分回到立法院努力。

對於游錫堃日前在臉書自爆被歹徒恐嚇，引發議論。洪慈庸說，游錫堃不管是臉書、Line等科技軟體都會使用，這部分不是太大的問題，可能是資訊落差造成的，看未來有沒有什麼可以協助溝通的地方。（編輯：林興盟）1090310