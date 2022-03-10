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台美關係2/164

美民主黨州主席協會友台決議 支持深化夥伴關係

2022/3/10 08:45
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（中央社記者江今葉華盛頓9日專電）美國民主黨州主席協會今天通過友台決議，支持確保台灣未來以和平並符合台灣人民意願與最佳利益方式決定，並支持美台透過經濟、安全與文化交流深化夥伴關係。

美國民主黨州主席協會（ASDC）今天在華府舉行春季會議，會中通過友台決議案，重申美國根據台灣關係法及對台六項保證，堅守對台灣的承諾。

決議案強調台灣關係法及六項保證是美國對台政策的基石；美台基於對民主、自由、法治及自由市場原則的共同承諾，發展緊密的經濟及安全關係；美台夥伴關係對於提升印太地區的繁榮、民主價值及區域安全十分關鍵。

通過這項決議案，ASDC支持確保台灣未來以和平並符合台灣人民意願及最佳利益方式決定；反對任何片面破壞現狀、或損害台海和平穩定行徑；以及支持台美透過經濟、安全與文化交流深化夥伴關係。

ASDC曾在2013年、2017年及2019年分別通過支持台灣參與國際民航組織（ICAO）及世界衛生組織（WHO），以及重申台灣關係法及六項保證的友台決議案。駐美代表處對ASDC再次通過友台決議案展現對台灣的長期友誼及堅定支持表達感謝。（編輯：林憬屏）1110310

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