蘇貞昌第3劑打高端 不領北市500元超商禮券

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（中央社記者葉素萍台北14日電）行政院長蘇貞昌今天赴台大醫院，完成第3劑疫苗接種，不同於前2劑打AZ疫苗，蘇貞昌第3劑混打高端；另外，台北市鼓勵長者施打第3劑，有贈送500元超商禮券，不過蘇貞昌說，把資源留給民眾，他自己沒有要領取。

蘇貞昌今天赴台大醫院施打第3劑，他會前接受媒體訪問指出，從香港因為長者比較少打第3劑或者沒有打疫苗，以致於當確診後延伸的慢性病、其他死亡率比較高，台灣防疫成功非常不簡單，現在特別要請民眾多來打疫苗。

蘇貞昌說，他個人當時因為疫苗缺貨，所以第2劑比較慢打，現在第2劑時間滿了，他今天馬上來打第3劑；請大家盡量來打疫苗，增加自己保護，也保護家人、減輕社會負擔。

蘇貞昌抵達診間後，拿出健保卡、小黃卡，醫師問診、量血壓後，施打第3劑的高端疫苗；醫師向蘇貞昌說明，由於北市鼓勵長者施打疫苗，有提供500元的超商禮券，不過蘇貞昌只是展示給媒體拍攝，並說把資源留給民眾，他自己並未領取。

另外，媒體也問到，包括衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲、行政院發言人羅秉成都被點名參選地方縣市長選舉。

蘇貞昌說，陳時中在防疫指揮官任上，為民眾堅守疫情，做到世界最好，各方面的表現，大家都知道，在最困難的時候做出最好成績；陳吉仲從守住非洲豬瘟，到整個照顧農民的方方面面；羅秉成是法學大師，這些年來，許多政院政務一直到今天的發言人職務，都做得非常好。

蘇貞昌表示，行政團隊的成員被社會肯定、指名參選，他都與有榮焉，選舉要尊重個人意願及規劃，不過他都樂觀其成。（編輯：趙蔚蘭）1110314