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徐國勇：立院決議不做晶片身分證 怎麼推動要再研議

2022/3/14 15:29
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（中央社記者陳俊華台北14日電）立委質詢時，關注數位身分證推動進度。內政部長徐國勇今天說，立法院審預算時決議不做晶片身分證，並刪除相關預算，沒給內政部經費，只剩封存經費，怎麼推動要再研議，要尊重立院決議。

行政院會在去年1月決議，暫停數位身分證換發作業，訂定專法、取得社會共識後，再依法辦理。

立法院內政委員會今天邀請徐國勇列席，進行業務報告並備詢。國民黨立委洪孟楷質詢時，關注數位身分證的推動進度為何、自然人憑證已推出行動APP，是否會以自然人憑證取代數位身分證？

徐國勇答詢時表示，新式身分證是行政院政策，內政部是執行單位；新式身分證專案小組召集人是行政院副院長沈榮津，已經開過6次會，最近一次是過年前。

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徐國勇說，「立法院決議要我們不推」，內政委員會審預算時，要內政部把它刪掉，沒有給內政部經費，只剩封存的費用；現在要怎麼推，還要再研議，因為立法院要內政部不要做了，所以要尊重立法院決議。

徐國勇表示，推行新式身分證，是要將自然人憑證跟紙本身分證結合成新式身分證，但立法院審預算時，決議不做晶片身分證；自然人憑證是老早就有，會繼續存在，包括報稅、公文處理都會用到，自然人憑證也不會取代數位身分證。（編輯：蘇志宗）1110314

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