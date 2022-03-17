為烘焙產業助攻 總統：政府將持續投入資源開拓市場

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（中央社記者溫貴香台北17日電）總統蔡英文今天表示，雖有疫情挑戰，但烘焙產業去年國內產值達到370億元，外銷部分已經達到30億元，接下來政府會持續投入資源，為業者開拓更大的市場與商機。

總統蔡英文上午出席「台北國際烘焙暨設備展」開幕典禮致詞時先笑稱，這是她這禮拜最喜歡的行程，烘焙業給人們帶來一種減壓、舒適、快樂的感覺。

總統表示，這次參加台北國際烘焙暨設備展，進場時看到外面長長的人龍準備進場，可見這項展覽非常受到矚目與喜歡，也能看到即使在疫情之下，台灣的烘焙產業依然蓬勃發展。

蔡總統說，「烘焙真的是創造滿滿幸福的產業」，提到她非常喜歡各式各樣的烘焙產品，她還一一列舉自己喜歡的糕餅，包括Muffin（馬芬）、也喜歡Scone（司康）、藍莓派，Bagel（貝果）、光餅等。

她說，台灣許多糕餅店、甜點店的產品都很精緻，也非常有特色，她唯一擔心的是「大家要把體重控制好」。

總統說，烘焙產業去年國內產值達到370億元，相較於前年成長12%，外銷部分已經達到30億元，比起前年成長27%，在疫情挑戰下，能有這樣的成績非常不簡單。

她表示，台灣糕餅業充滿創意，許多新產品結合傳統糕餅與台灣農產品，為顧客帶來很多的驚喜；也有愈來愈多的台式麵包店開始進軍國外，打入國際市場，在很多重要的國際賽事中取得很優越的成績，烘焙產業也是讓台灣在國際舞台發光發亮非常重要的產業之一。

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總統指出，政府也在思考如何突破現在法律上的限制，讓台灣參加國際比賽的選手可以得到最好的照顧跟支持，接下來政府會持續投入資源，在技術、經濟、產品開發、擴展外銷等方面，提供一系列相關輔導與補助，與業者一起開拓更大的市場與商機。

最近由於疫情、氣候異常以及國際貨運等因素，烘焙產業常用的原料持續上漲，增加不少成本。總統說，為了要緩解這方面的壓力，政府已經機動調降烘焙用的奶粉、奶油等原物料的進口關稅，同時也免徵進口小麥的營業稅，希望能夠減輕業者的負擔。（編輯：翟思嘉）1110317