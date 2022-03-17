防資訊滲透 政院：關鍵是強化數位公民意識

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（中央社記者賴于榛台北17日電）抖音在台灣關注度高，有學者提醒台灣政府應留意資訊滲透並監控。行政院今天則說，境外勢力滲透無所不在，並非移除手機軟體就能解決，且若要管制也牽涉言論自由，關鍵還是強化數位公民意識。

一名國小老師昨天在臉書以「抖音一響父母白養」為題發文指出，現在國小學生熱衷使用中國社交軟體抖音（TikTok），現在帶的國小六年級全班都被抖音集體洗腦，且常常用簡體字等；有學者也提醒政府，應留意相關的資訊滲透並監控。

行政院發言人羅秉成今天主持院會後記者會時對此表示，境外敵對勢力滲透無孔不入，網路是最便捷的方法，且防不勝防，關於社交軟體的管制將由國家通訊傳播委員會（NCC）妥善評估，畢竟牽涉言論自由與法治。

他說，網路訊息認知作戰不斷演化，並不是移除APP就結束，如果民眾無法強化「免疫能力」，用法律或其他方法也不一定有效。

羅秉成指出，應該要從教育等各方面建立民眾的媒體素養，對於認知作戰和危害性言論建立足夠的敏感性，強化數位公民意識。（編輯：林興盟）1110317