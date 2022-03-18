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邱太三：台灣很多影片值得中國大陸欣賞

2022/3/18 09:57
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（中央社記者郭建伸台北18日電）陸委會主委邱太三今天在立法院受訪時表示，現在是全球化時代，各國文學、藝術相互交流，台灣也有很多影片值得中國大陸欣賞。媒體詢問是否看過陸劇，邱太三說，他比較喜歡看紙本，影劇對他而言速度太快。

行政院長蘇貞昌於國際婦女節在立法院答詢時引用陸劇台詞，中國國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮日前回應可再推薦幾部陸劇。立法院會今天繼續進行施政總質詢，邱太三被媒體問及陸劇議題。

媒體詢問如何看待國台辦呼籲蘇貞昌看一些陸劇。邱太三表示，現在是全球化時代，各國文學、藝術都相互交流，年輕世代喜歡各國文化，這是正常現象。

邱太三表示，大家多觀摩，台灣有很多影片值得各國欣賞，包括中國大陸。

媒體詢問邱太三是否看過陸劇。邱太三表示，工作讓他沒有太多時間，他比較喜歡看紙本的東西，看後可以沉澱一下，他年紀大了一點，影劇對他而言速度太快。

媒體追問如何看待國台辦稱蘇貞昌人格分裂。邱太三表示，他不知道國台辦是基於什麼樣觀察，但至少他看來，蘇貞昌是相當負責且邏輯清楚的長官。（編輯：張均懋）1110318

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