考選部擬建台北台南3試區 擴展國考電腦化測驗

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（中央社記者陳俊華台北20日電）考選部表示，截至110年12月，經認證5個考區合格的電腦試場，共有15個試區、6595個座位；111年預計增建台北考區中國科大、台南考區南台科大、長榮大學3個試區及辦理認證事宜。

立法院司法及法制委員會21日將邀考試院秘書長劉建忻、考選部長許舒翔等人列席，報告業務概況及立法計畫。

根據考選部已送抵立法院的書面報告指出，110年計設置193個考試類科，辦理公務人員高等考試一、二、三級、普通、初等考試等5種考試，各階段試務作業都依預定時間完成榜示，選拔優秀適任人才計5835人次，為公部門注入新血。

考選部說，110年也已辦理76類專技人員考試，合併舉辦10項次考試，職業範圍擴及法律、金融、社會、工程、醫藥、獸醫、海事及公共衛生等領域，已榜示及格3萬多人，衡鑑具職業能力的專技人員投入市場。

考選部表示，未來將擴大辦理電腦作答考試，除現行測驗式試題電腦化測驗外，預定111年7月率先推動專技人員諮商心理師、臨床心理師考試申論式試題線上作答，112年再增加中醫師類科考試。

考選部指出，將擴展大專校院認證為國家考試電腦化測驗試場，110年已增設台北考區東南科技大學及花蓮考區慈濟科技大學為電腦化測驗認證合格試場，截至110年12月，經認證5個考區合格電腦試場計15個試區、6595個應試座位。

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考選部說，111年預計增建台北考區中國科技大學、台南考區南台科技大學、長榮大學3個試區及辦理認證事宜。

防疫部分，考選部表示，除擔任國家考試試務工作人員須完整接種2劑疫苗，同時籲請應考人基於健康安全考量，儘量完成2劑疫苗或第3劑疫苗追加劑的接種。考選部也妥慎擬訂各項防疫措施，例如規劃應考人分流機制、降低每試場應考人數至試場容量6成左右。（編輯：楊凱翔）1110320