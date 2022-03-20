藍白合議題受關注 蔡炳坤：政黨合作選項都在

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）台北市長柯文哲今天到東海大學出席一場名人論壇，對於是否參選高雄市長及藍白合等議題，柯文哲由台北市副市長蔡炳坤代表說明，目前沒有規劃選高市長，而政黨合作選項都在。

東海大學智慧轉型中心下午舉辦「智慧城市與智能化產業發展」名人論壇，邀請柯文哲在會中以「智慧城市跨部會數據整合強化政府服務」為主軸，分享台北市後疫情時代產業數位轉型政策。東海大學校長張國恩、蔡炳坤及立委高虹安都陪同出席。

柯文哲在會場外未接受媒體採訪，針對媒體的提問，最後安排蔡炳坤代表接受聯訪。有關外界關心柯文哲是否要參選高雄市長，蔡炳坤表示，因為柯文哲的台北市長任期已經進入倒數，8年做好做滿，這是理所當然的事，所以就他的了解，目前並沒有這樣的規劃。

蔡炳坤表示，柯文哲一定會努力把任期該做的事情做滿，而且8月時，還會舉辦一場台北市的市政博覽會，等於是將大家的努力向市民報告，不管未來由誰接任市長，也等於是對下一任市長，提供一個建構完整的藍圖，讓政策可以延續下去。

至於2022是否有藍白合的可能性，蔡炳坤說，其實民眾黨在各種議題上面，不管是跟民進黨、國民黨都有各種合作的可能性，政黨間應該要是競爭與合作，所以合作的選項都在，因此不管是在議題上或是這次地方選舉上面，不同的地方、不同的縣市都有合作的可能性。

柯文哲在會中則指出，台北市後疫情時代產業數位轉型政策，從基礎環境建置擴散到轉型5大構面，包括產業轉型輔導、零接觸服務、數位人才培育、宅經濟發展、數位基礎建設等，作為提振產業數位化的強化劑。

張國恩在致詞時表示，近年科技快速發展，除帶動產業運作模式改變外，也大大影響著教育形式的轉型演進，學校的教育必須與整體科技趨勢發展扣合，才可順應發展。（編輯：李錫璋）1110320