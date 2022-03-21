鐵道局軌安事件頻傳 王國材：擬由路政司監理

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（中央社記者王承中台北21日電）民進黨立委李昆澤今天表示，鐵道局的軌安事件非常多，但自我監理的客觀性、中立性遭質疑。交通部長王國材指出，初步討論是由路政司邀集相關專家來監督，大概朝這方向努力。

立法院交通委員會今天審查攸關強化鐵路安全監理、提升行車安全的鐵路法部分條文修正草案，邀請交通部長王國材列席備詢。

民進黨立委李昆澤表示，鐵道局施工的軌道安全事件非常多，2020年發生11件軌安事件，2021年有12件，今年目前有2件，但因為程度還未到運安會要介入調查，質疑鐵道局是否自己監理自己檢討，且相關的檢討、調查，每次責任好像都在承包商，也沒看到鐵道局有檢討改進。

李昆澤指出，鐵道局肩負兩大責任，分別是鐵道系統興建跟管理，但施工所引起的軌安事件，卻又是自我監理，民眾疑慮客觀性、中立性何在？希望交通部能有解決辦法。

王國材表示，初步討論是由路政司出來扮演角色，如果鐵道局的工程有這樣的狀況，路政司長林福山、相關專家會來監督，大概朝這方向努力。

列席的鐵道局長伍勝園指出，內部都有做檢討，也對內部人員都有懲處，自己本身該負的責任都會負。

李昆澤表示，目前鐵道局負責業務提升，工程與監理的問題必須要改善，台鐵局將24項興建工程交由鐵道局來負責，總經費超過新台幣235億元，鐵道局必須面對施工品質不穩定的問題，以及自我監理的問題實在難以服眾。（編輯：趙蔚蘭）1110321