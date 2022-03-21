港大移除國殤之柱 民團發起群募拚在台重建

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（中央社記者王揚宇台北21日電）外界關注香港大學去年底遭移除的國殤之柱後續發展。華人民主書院協會今天表示，為響應原作者呼籲、聲援港人及延續悼念六四事件，協會發起在台灣重建「恥辱柱」群眾募資活動，希望民眾響應。

華人民主書院協會理事長曾建元等人，今天在立法院召開「撐民主、敬自由：恥辱柱3D重建計畫開跑」記者會提出相關主張，民進黨立委范雲、林宜瑾及台灣民眾黨立委賴香伶到場聲援。

華人民主書院協會表示，2021年末，香港大學校方拆毀丹麥藝術家高志活（Jens Galschiot）在校園豎立23年的藝術品恥辱柱（Pillar of Shame），許多關於六四事件的相關創作也同遭移除，這個舉動說明中共與港府進行抹去關於1989年暴行的記憶運動，並向世界宣示，現今香港已再也沒有公開悼念關於六四事件或是其他政治不正確的言論，以及藝術創作自由的空間。

華人民主書院協會指出，在香港恥辱柱被毀前，恥辱柱創作者高志活在網上公開了恥辱柱的3D掃描檔案，呼籲世界各地的民眾自行下載列印，讓恥辱柱以各種形態遍地開花。

華人民主書院協會表示，基於捍衛人權民主與聲援藝術創作自由的普世價值，華人民主書院協會發起群眾募資，希望今年六四事件33周年當天，以3D列印技術重建並打造亞洲最大恥辱柱，除提醒世人勿忘1989年的六四屠殺，也將邀請高志活來台參加恥辱柱重建行動。

根據群募官網指出，達成新台幣64萬元募資門檻時，將重建一座3公尺高的恥辱柱，並在六四晚會做初次展覽；如果募資金額達150萬元，會把規模升級為5公尺高的恥辱柱。

范雲說，她支持這項行動，這也表達台灣跟自由、民主、民權的力量站在一起，希望大家支持。

賴香伶表示，希望能在台灣重建恥辱柱（國殤之柱），她要告訴香港朋友不要失望，因為在台灣有這麼多立委、專家學者及捍衛人權的好朋友，在這重要時間點來促成這項活動。

林宜瑾指出，台灣對於香港議題最能感同身受，而台灣是一個言論自由國家，要重建恥辱柱並不困難，她支持這項活動。（編輯：林克倫）1110321