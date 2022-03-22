立委關切移動式遊具安全 蘇貞昌：會補漏防缺失

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（中央社記者王揚宇台北22日電）時代力量立委王婉諭今天質詢，過去發生非固定式遊樂設施（移動式遊具）夾斷男童手指事件，政府應重視相關安全與管理；行政院長蘇貞昌表示，若法不周延或地方執行不力，會要求相關部會補漏、防缺失。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌率相關部會首長列席備詢。王婉諭質詢舉例新北市板橋某百貨公司前設置旋轉木馬，夾斷男童3根手指的案例，詢問移動式遊具的安全與管理等議題。

王婉諭質疑，不時發生孩童使用移動式遊具受傷案件，這可能跟法規不夠完善、主管機關有沒有辦法確實執行有關，例如業者送出備查資料後就開始營運，沒有監督機制，或是廠商看待自主檢查表也不夠專業等，政府應嚴謹思考該如何為孩童安全把關。

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蘇貞昌說，這些遊具都是為了孩子，要更周全地保護他們，移動式遊具設置在不同場域下，主管機關可能會有交通部、經濟部等，會要求相關部會更進一步、更周全讓孩子不受到傷害。

蘇貞昌也指出，對於中央、地方分層次負責，如果有法不周延的狀況，或是地方執行不力，他會要求相關部會或政委，進一步看如何補漏、防缺失，也會請行政院秘書長李孟諺盤點。（編輯：郭無患）1110322