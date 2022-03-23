從俄烏看兩岸 賴怡忠：多邊機制安排確保台海和平

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（中央社記者溫貴香台北23日電）台灣智庫執行委員賴怡忠今天在一場座談會表示，凸顯台海議題要多邊化、區域化，絕對要避免雙邊化、兩岸化。台海要穩定，應藉由多邊機制的安排，確保和平。

台灣韜略策進學會上午舉行「俄烏戰爭下的國際局勢與兩岸情勢」座談會，立法院外交及國防委員會委員王定宇表示，俄烏戰爭讓台灣加入國際往正向發展，但他也提醒美日等國際盟友注意戰略模糊的危險性。

王定宇說，過去美日等國採戰略模糊，可讓獨裁者中國不敢蠢蠢欲動，但從俄烏戰爭可發現，戰略模糊會導致獨裁者的錯判，將導致無可回復的重大損失與危險。

第二個提醒是對台灣內部，他說，從烏克蘭戰事看到，降低防衛意志、弱化盟友互信，可能是未來獨裁者侵略週邊國家必須要做的事。抵抗強權侵略，烏克蘭自己保衛國家的意志加上與周邊國家的互信，是外在軍事援助之外，非常重要的兩個因素。

民進黨立委林楚茵表示，這次俄烏戰爭首次完整展現出金融戰爭的影響力，歐美國家短時間內達成共識，將俄羅斯多家銀行自環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統名單剔除、發卡機構暫停俄羅斯交易、凍結俄羅斯政治人物及寡頭海外資產，連中立國瑞士都加入制裁。

林楚茵認為，台灣面對中國威脅，軍事上有漢光演習，金融方面卻缺乏相應措施。中國的經濟規模數倍大於俄羅斯，且台灣與中國經貿依存度高，國安單位須要提防中國透過禁運等方式孤立台灣經濟，而金融戰正是台灣可以隔空操作的破口。

她建議，台灣應該建立「金融漢光演習」，由央行、財政部、金管會、經濟部及國防部組成跨部會商討小組，以國際金融局勢變化為藍本，進行應對金融戰爭的兵推。

台灣智庫執行委員賴怡忠則表示，烏克蘭的問題凸顯台海議題絕對要避免「雙邊化」、「兩岸化」，應要「多邊化」、「區域化」。

他分析，烏克蘭之所以能挺住，是因為東歐盟友的全力支持，改變歐盟的政策，直接給予支援。對台灣來說，拜登政府把台海議題國際化，美國、日本、韓國、歐盟等等都開始對台海議題發言，如果台海要維持和平穩定，絕對不是國民黨宣稱的「兩岸高於外交」，而是藉由多邊機制的安排確保台海的和平。

他表示，烏克蘭「多邊化」為其帶來抵抗的能力，鼓舞大家的意志，拖垮俄羅斯；台海也是，台灣應該要與盟友展開更緊密的關係。（編輯：翟思嘉）1110323