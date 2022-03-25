馬紹爾總統首訪台灣印象驚艷 馬國強調與台邦誼永續

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友邦馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）率團來台進行國是訪問，外交部25日在台北舉行訪問成果記者會，由發言人歐江安（左）主持，馬紹爾群島外交暨貿易部長粘瑞（Casten Nemra）（右）回應媒體提問。中央社記者鄭清元攝 111年3月25日

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（中央社記者黃雅詩台北25日電）友邦馬紹爾總統柯布亞今天將結束來台5天國是訪問，隨同的馬國外交暨貿易部長粘瑞表示，柯布亞首訪台灣的感受是「驚艷、印象深刻」，他也重申台馬將持續鞏固邦誼，馬紹爾會繼續在國際上為台發聲，支持台灣參與國際組織。

馬紹爾群島外交暨貿易部長粘瑞（Hon. Casten N. Nemra）今天代表馬紹爾訪團舉行國是訪問成果記者會，馬紹爾駐台大使艾芮瓊（Neijon Edwards）、外交部亞東太平洋司長周民淦、駐馬紹爾群島共和國大使蕭勝中、外交部禮賓處長李志強皆出席。

被問到中國是否積極接觸挖角台灣友邦，粘瑞表示，中國有一些漁業公司在馬紹爾群島註冊、投資，只要符合規定，馬紹爾和許多國家都有漁業商業合作，但在外交關係上，「我們知道我們站在哪裡，我們也會持續這樣做，像是我們20多年來跟台灣維持的深厚友誼一樣。」

粘瑞表示，中國在太平洋區域的努力，他無法評論，馬國不能去說這件事的對、錯，中國有自己的政策和立場，他只能說馬國是美國和台灣堅定的友人，會繼續與台灣在安全、經濟等方面深化合作，馬紹爾政府立場很明確，馬國與台灣共享民主價值，會堅定與友邦站在一起。

粘瑞說，這是柯布亞（David Kabua）上任兩年來首度出國訪問，第一站就選擇台灣，極具象徵意義，柯布亞訪台的感想可用兩字形容「驚艷」（amazing）、「印象深刻」（impressive），柯布亞此行不僅有機會與總統蔡英文等政府高層官員當面交流，也有機會參訪台灣許多民間產業，收穫豐碩。

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粘瑞指出，馬國經濟主要依賴漁業出口，馬國經濟在疫情期間所受衝擊很大，收入吃緊，感謝台灣經常回應馬國的需求，使馬國經濟情況有所改善，馬國來台留學生回去後當醫生、工程師，也促進馬國發展，未來馬國將持續與台灣提升政府間與民間交流，支持台灣加入世界衛生組織（WHO）等國際組織。

美國與馬紹爾群島間「自由聯合協定」（COFA）2023即將到期，粘瑞表示，美國國務院任命前北韓政策特別代表尹汝尚（Joseph Yun）負責談判，馬紹爾認為重新談判會帶來新的合作契機，他相信合作會繼續，馬國支持美國在印太的戰略與印太和平，會繼續與美台當堅實盟友。（編輯：翟思嘉）1110325

外交部25日上午舉行馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）來台國是訪問成果記者會，馬國外貿部長粘瑞（Casten Nemra）（圖）出席，回應媒體提問。中央社記者鄭清元攝 111年3月25日