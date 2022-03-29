更多編輯台推薦新聞：
2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看
產經

2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級
生活

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程
文化

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》淨零轉型8年估催出4兆民間投資 2050拚再生能源占比破6成
首頁 / 政治
蔡英文
新聞專題
蔡英文4/300

蔡總統赴忠烈祠主持春祭 慰問遺族代表

2022/3/29 11:56（3/29 14:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
總統蔡英文（左2）29日在忠烈祠主持中華民國111年向先祖暨忠烈殉職人員致祭典禮，儀式結束後向遺族代表致意。中央社記者徐肇昌攝 111年3月29日
總統蔡英文（左2）29日在忠烈祠主持中華民國111年向先祖暨忠烈殉職人員致祭典禮，儀式結束後向遺族代表致意。中央社記者徐肇昌攝 111年3月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北29日電）總統蔡英文今天赴忠烈祠主持「111年向先祖暨忠烈殉職人員致祭典禮」，蔡總統主祭，副總統賴清德、立法院長游錫堃、司法院長許宗力、考試院長黃榮村、監察院長陳菊、行政院副院長沈榮津陪祭，並慰問遺族代表。

總統上午在總統府秘書長李大維陪同下，崇戎樂聲中抵達忠烈祠。典禮開始，鐘鼓齊鳴，主祭、陪祭、與祭人員就位，奏國歌，隨後總統向各民族先祖及國民革命烈士之靈位獻花。

在恭讀祭文後，總統率同陪祭及與祭人員行三鞠躬禮，典禮莊嚴隆重；典禮後，總統並向烈士遺族代表拱手致意。今天與祭人員包括遺族代表等。（編輯：趙蔚蘭）1110329

總統蔡英文（中，主祭者）29日在忠烈祠，主持「中華民國111年向先祖暨忠烈殉職人員致祭典禮」，率同副總統賴清德（前右）等陪祭、與祭人員行三鞠躬禮。中央社記者徐肇昌攝 111年3月29日
總統蔡英文（中，主祭者）29日在忠烈祠，主持「中華民國111年向先祖暨忠烈殉職人員致祭典禮」，率同副總統賴清德（前右）等陪祭、與祭人員行三鞠躬禮。中央社記者徐肇昌攝 111年3月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀