蔡總統赴忠烈祠主持春祭 慰問遺族代表

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總統蔡英文（左2）29日在忠烈祠主持中華民國111年向先祖暨忠烈殉職人員致祭典禮，儀式結束後向遺族代表致意。中央社記者徐肇昌攝 111年3月29日

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（中央社記者溫貴香台北29日電）總統蔡英文今天赴忠烈祠主持「111年向先祖暨忠烈殉職人員致祭典禮」，蔡總統主祭，副總統賴清德、立法院長游錫堃、司法院長許宗力、考試院長黃榮村、監察院長陳菊、行政院副院長沈榮津陪祭，並慰問遺族代表。

總統上午在總統府秘書長李大維陪同下，崇戎樂聲中抵達忠烈祠。典禮開始，鐘鼓齊鳴，主祭、陪祭、與祭人員就位，奏國歌，隨後總統向各民族先祖及國民革命烈士之靈位獻花。

在恭讀祭文後，總統率同陪祭及與祭人員行三鞠躬禮，典禮莊嚴隆重；典禮後，總統並向烈士遺族代表拱手致意。今天與祭人員包括遺族代表等。（編輯：趙蔚蘭）1110329