媒體指人口淨遷出因政軍因素 內政部：錯誤認知

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（中央社記者陳俊華台北30日電）媒體指台灣近2年人口淨移出，應是政軍或社會因素。內政部今天說，這是錯誤不實認知，以1、2月為例，戶籍遷出國外者有5萬4867人，但其中97％是因出境2年未返國，依戶籍法逕為遷出。

中國時報社論指出，如果台灣經濟良好、生活安全無虞，願意長居台灣的人應愈來愈多，但數據顯示，近2年台灣移出人口比移入多，居住人口正在減少；台灣近年既然經濟狀況「最好」，人口還是淨移出，原因應是政軍或社會面。

內政部透過新聞稿表示，依戶政司統計資料表示，今年1至2月國際淨遷徙為4萬7417人，包含遷入國內者7450人，遷往國外者5萬4867人。其中，遷往國外者中，有5萬3416人原本就在國外，未在出境2年返國，導致依戶籍法第16條規定，經戶政事務所催告後，逕為遷出登記者，占97.36%。

內政部指出，按最高行政法院判決，遷徙是事實行為，遷徙登記自應依事實認定。當事人既已出境，未有在國內居住的事實，就應依戶籍法第16條第3項規定「出境2年以上，應為遷出登記」辦理遷出登記。未來持中華民國護照或入國證明文件入境，就可由本人、戶長或委託他人辦理遷入登記。

內政部說，事實上，去年台灣經濟成長率創11年新高，而台灣每人GDP首次超過3萬美元，如果以購買力平價計算，每人GDP更已經超過許多經濟合作暨發展組織（OECD）國家的水準。

內政部表示，此外，台灣是民主自由守護人權的國家，自由之家2021全球報告台灣自由度排亞洲第2，更曾被評比為全球最安全國家之一，因此媒體認為人口淨遷出是受政軍或社會面影響，是錯誤不實認知。

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內政部指出，疫情期間對於海外國人戶籍遷出後，有關健保、勞保、租稅課徵等權益部分，相關業務主管機關已有因應作為，例如國民年金的老年給付部分，可向駐外館處申請開立，並將驗證過的「身分或居住相關證明文件」郵寄至勞動部勞保局審查。

內政部說，健保、國保資格方面，在109年1月1日在保者，後來因戶籍遷出喪失納保資格，可向健保署、勞保局申請自退保之日起接續納保，以保障民眾權益。相關主管機關都有妥適配套作為，海外民眾可在疫情趨緩後再行歸國，無須急於返國。（編輯：翟思嘉）1110330