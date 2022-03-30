充分緊握原則 吳釗燮：美方對蔡總統信任度很高

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（中央社記者游凱翔台北30日電）外交部長吳釗燮今天表示，總統蔡英文2016年就任後，清楚要求抓緊原則，不要挑釁兩岸關係，受到中國打壓時要跳出來大聲說出政策與立場，並展現自我防衛決心，但不要讓美國覺得台灣在製造困擾，美方因此對蔡總統的信任度很高。

吳釗燮中午接受網路媒體「Yahoo！TV」節目「齊有此理」專訪，主持人王時齊問道，是什麼原因讓台灣可以跟美國這麼要好，其中真實狀況為何。

吳釗燮指出，無法以三言兩語說明，台灣從前總統李登輝時代開始，與美國的交往不會單線交往，而是與共和黨、民主黨同時交往，因為現任政府與台灣交往可能有限制，但在野黨也可能重新獲得政權，因此都是重點交往對象，且兩黨平行交往是長久歷史，外交部一直都沒有違背此原則。

吳釗燮提到，推動台美關係有一個很重要原則，就是「體諒美國」，當美方在忙其他事情時，台灣不要添麻煩、要求太多注意，也不要給好朋友太多意外，好的意外當然很好，但如果不好的意外一再發生，互信會降到冰點。

吳釗燮表示，總統蔡英文2016年就任後，清楚要求相關單位抓緊原則，就是不要挑釁兩岸關係，但要展現出高度自我防衛決心，當遭中國打壓時要跳出來大聲說出政策與立場，同時不要讓美國覺得台灣在製造困擾，也因為這樣，美方對蔡總統的信任度很高。

主持人詢問，吳釗燮時常親自在外交部推特（Twitter）上撰文批評中國，文風嗆辣。吳釗燮強調，比較嗆的部分都是中國在國際社會打壓台灣，或將台灣形容成中國一部分的時候，例如中國看到花蓮風景很漂亮，就說花蓮是「中國花蓮」，這種情況他當然受不了、無法接受，因此利用推特的特性，以強而有力的字句去回擊。

吳釗燮強調，中國欺負台灣時，台灣跳出來捍衛自身權利，這是自我防衛，台灣購買武器自我防衛，卻有一批人說台灣一直在「戳」中國，同一批人現在更說，烏克蘭是在挑釁俄羅斯，「難怪被打」，這種說法不好，因為對付一個霸凌者最好的方法，就是絕不接受霸凌。

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他並提到，「去立法院備詢是很傷心的事情」，立法院裡總是有人不站在台灣的立場說話，「很氣、很氣、很氣」，總是有人批評外交部做得不好，卻永遠不去指責對台灣施加壓力的國家，這是不好的。

吳釗燮認為，外交最主要的目的是要交朋友，過去這幾年台灣交到新的朋友，且原來的朋友感情更好，這是台灣外交成功的地方，反之，中國戰狼外交只會引來更多質疑。（編輯：郭無患）1110330