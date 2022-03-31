台灣援助烏克蘭第二批物資 已協請斯洛伐克轉運

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（中央社記者游凱翔台北31日電）台灣駐斯洛伐克代表處今天在臉書粉絲團表示，駐處代表李南陽昨天已將台灣民眾捐助烏克蘭難民第二批人道救援物資，代表台灣政府交給斯洛伐克政府轉運至烏克蘭當地使用；另外，首批物資已運抵烏國。

援贈儀式在救難物資集散地內政部倉儲舉行，到場人士包括，斯國國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Ošuský）、公共事務協會（Institute for Public Affairs）會長梅歇斯尼可夫（Grigorij Mesežnikov）、「烏克蘭-斯洛伐克倡議」（Ukrainian-Slovak Initiative）代表庫力赫（Marian Kulich）等人。

李南陽致詞指出，距離上次捐贈儀式才過一週，但是台灣人民提供的人道援助與醫療物資源源不斷，也再次感謝斯洛伐克政府，特別是斯國外交部、內政部及海關等部門提供的後勤與行政支持，才能將台灣愛心物資送進烏克蘭，截至目前為止，運來斯國物資已達216噸，台灣人民善行實令人動容。

歐舒斯基表示，很高興目睹台灣捐贈烏克蘭難民的民生及醫療物資，斯洛伐克能參與其中的運送過程，與有榮焉。台灣捐贈的物資運抵機場後，會以最快速度運至邊境，再由火車運至烏克蘭。

庫力赫指出，遠在台灣的人民踴躍捐贈物資，對身處斯洛伐克的烏克蘭人民而言，內心實在很感動，會永遠記得台灣人民的愛心；梅歇斯尼可夫說，台灣人民的愛心永遠跑第一，絕不落於人後，哪裡有需要，台灣的愛心就會在。（編輯：郭無患）1110331