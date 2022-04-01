外交部感謝丹麥國會挺台入WHA 盼續擴展雙邊關係

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（中央社台北1日電）外交部今天表示，丹麥國會去年4月通過支持台灣重新加入世界衛生大會案，今年再度高票通過支持台灣在世界衛生大會獲觀察員地位，外交部將在台丹既有良好基礎上持續擴展雙邊實質合作關係。

丹麥國會3月31日以103票贊成、0票反對、0票棄權的壓倒性票數，通過支持立陶宛及台灣參與世界衛生大會（WHA）決議文。

外交部下午透過新聞稿表示，該決議文對立陶宛與中國之間的危機表示關注，呼籲丹麥與歐盟團結一致支持立陶宛，並歡迎歐盟將中國施壓行動在世界貿易組織（WTO）提出訴訟，籲請丹麥政府繼續努力，協同歐盟積極支持遭受非法經濟脅迫的成員國，並在歐中關係及相關國際場域提高對中國的壓力，讓台灣獲得世界衛生大會觀察員地位。

外交部說，這項決議文內容於3月29日丹麥國會辯論中獲跨黨派議員先後發言支持，充分顯示丹麥國會對台灣的友誼與支持。

外交部表示，丹麥是台灣理念相近夥伴，並支持台灣參與國際事務；外交部將在台丹既有良好基礎上持續擴展雙邊實質合作關係。（編輯：翟思嘉）1110401