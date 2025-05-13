是否出席教宗就職彌撒 陳建仁：沒有接到任何指派

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（中央社記者林敬殷台北13日電）教宗良十四世（Pope Leo XIV）就職彌撒將於當地時間18日在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）舉行，前副總統陳建仁今天回應媒體詢問是否出席就職彌撒時表示，到目前他沒有接到任何的指派。

第78屆世界衛生大會（WHA）將於19日起在瑞士日內瓦登場，世台聯合基金會將於20日舉行「2025WHA全球論壇－重塑全民均健（Universal Health Coverage）」，陳建仁將應邀擔任論壇講者，並於今天上午出席由民進黨立委王正旭與世台聯合基金會舉辦的行前記者會。

陳建仁於記者會前受訪時，對於媒體詢問，總統賴清德出席新教宗就職彌撒的可能性，及他將前往日內瓦參與論壇，是否代表不太可能出席教宗就職彌撒，陳建仁說，到目前他沒有接到任何的指派。

陳建仁表示，他主要是參加WHA的活動，接下來去教廷參加宗座科學院的癌症研討會，他除了要演講，還要擔任主席，兩邊都會跑。

媒體追問是否參加教宗就職，陳建仁表示，他沒有收到指派。

對於媒體詢問台灣與教廷的溝通情形，陳建仁表示，台梵之間的邦誼一向都是相當的穩固，而且雙方都有共同的普世價值，包括對於自由、民主、法治、人權、人道普世價值，雙方都很重視，也共同努力促進世界和平繁榮。

陳建仁說，新任的教宗昨天第一次主持彌撒，還有接見國際媒體記者時候，也一再強調宗教信仰及言論自由的重要性，他相信教宗是一位可以跟大家一起努力推動全球普世價值的一個很好的教宗。

至於媒體詢問，一旦美國政府大砍藥價，是否會影響到台灣，陳建仁表示，這部分還沒有完全了解川普政策在哪裡，衛福部及相關醫界同仁一定會做很好的評估，就看美國做法以後，再看我國的評估。

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陳建仁說，因為台灣有全民健保對健康照顧的保障，所以民眾不必要太擔心，但確實要密切注意全球藥價浮動的問題。

媒體追問川普政策是否會影響新藥無法進入台灣，陳建仁指出，新藥進入台灣這件事，健保署都有很好的評估機制，台灣在新藥引進上，一向都不落人後，對於整個全球藥價變化會產生怎麼樣的衝擊，他覺得到目前還沒有明朗，需要進一步的資訊，才能做更好的分析。（編輯：蘇龍麒）1140513