藍委肯定政府照顧農民 蘇貞昌：能做的都會盡力

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（中央社記者范正祥台北1日電）國民黨不分區立委翁重鈞今天質詢時，肯定政府很照顧農民。行政院長蘇貞昌表示，對農民好，能夠做的，政府都會盡力；農委會主委陳吉仲也說，只要農民有需要，「我們都來思考」。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，蘇貞昌率相關部會首長列席，並備質詢。

翁重鈞質詢時，強調自己來自農業縣嘉義縣，自小在農村家庭成長，和陳吉仲的出身背景相似，對於農業問題非常關心，也相當了解。

他質詢時全部聚焦農業議題，包括關心農委會為維護農地有限資源、促進稻米產業升級及確保農業永續經營，全面推動的綠色環境給付計畫相關策略措施等。

質詢過程中，翁重鈞稱許綠色環境給付計畫相關策略措施，認為幾近於完美，對農民是大功德。他也提及，農民最弱勢，政府很照顧農民，肯定農委會的表現。

對於翁重鈞肯定政府照顧農民並對農業施政有所期勉，蘇貞昌答詢時說，對農民好，能夠做的，政府都會盡力；陳吉仲也說，只要農民有需要，「我們都來思考」。

此外，談及幫助農民，陳吉仲指出，總統蔡英文和蘇貞昌對農民都很照顧。（編輯：蘇龍麒）1110401