蔡總統：落實寵物出生登記 讓毛小孩生命有更好保護

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（中央社記者葉素萍台北3日電）農委會寵物管理科今天正式啟動，總統蔡英文表示，政府將修正動物保護法，希望落實寵物出生登記，確保源頭流向履歷制度，從出生到死亡都會有紀錄，讓毛小孩的生命得到更好的保護。

蔡總統今天出席「2022城南有意思之春日好好市集」以及農委會寵物管理科啟動儀式。家裡有6個毛小孩的蔡總統在致詞時指出，毛小孩是家人，善待他、照顧他，落實動物福利是政府的施政目標，今天她和所有喜愛毛小孩的民眾，一起見證農委會寵物管理科的成立。

蔡總統認為，這是落實寵物管理，提升動物福利的重要里程碑，在動物保護和寵物管理權責更加分明，對於寵物的權益、產業的發展，都會有更好的幫助。

蔡總統表示，寵物管理科未來將肩負毛小孩生命各階段的管理及照顧，以友善動物為核心價值，匯集社會各界的能量，一起建構更完善的動物福利制度。

她說，政府也會進一步修正動物保護法，更落實寵物出生登記，並且在每一次的轉讓都要辦理變更，確保源頭流向履歷制度，從出生到死亡都會有紀錄，讓毛小孩的生命得到更好的保護，也會逐步建構兼顧動物福利與消費者權益的管理制度，這是許多毛小孩飼主與相關產業從業人員非常關注的議題。

蔡總統強調，政府會持續精進毛小孩的權益，寵物管理科的成立只是一個開始，接下來會持續檢討修正，讓毛小孩獲得更妥善、更全面的照顧。

蔡總統鼓勵民眾，收養無家可歸或是辛苦工作後退役的毛小孩，讓更多毛小孩得到家的溫暖，她感謝動保團體與業者長期關心動保議題，和政府一起努力，為毛小孩打造優質的環境。

此外，蔡總統並參訪2022城南有意思春日好好市集，她說，今年活動與往年一樣精彩豐富，邀請大家一起來走走，支持在地好農、文化事業市集。

蔡總統也一一參觀市集攤位，關心攤商是否受疫情影響，她好奇創新農作栽作過程，還採購水果玉米、客家麻糬等農產品。（編輯：林淑媛）1110403