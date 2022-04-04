學齡前孩童運動空間不足 藍營智庫籲設專屬場所

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（中央社記者王承中台北4日電）前立委、國民黨智庫教育文化體育組召集人陳學聖今天表示，各級政府應重視學齡前孩童的運動權，建議設置專屬的運動場所，中央主管機關則應制定共融遊戲場的設置法源，使各地有共通性的規範，避免品質不一。

今天是兒童節，國民黨智庫、國家政策研究基金會教育文化體育組召集人陳學聖透過新聞稿指出，根據體育署調查報告指出，全國運動場館總數共1263座，卻欠缺兒童專屬的運動場所，目前僅有一座尚在興建中兒童專屬的北屯東峰兒童運動中心。

陳學聖表示，民間兒福團體過去針對3至12歲兒童的家長所做的兒童運動現況調查報告發現，有逾六成的家長覺得孩子運動找不到合適場地的原因為設施設備不適合孩子年齡，而學齡前孩童的運動空間更是嚴重不足。

陳學聖指出，即使號稱共融式的遊戲場，也未必全齡適用，因為大型共融式遊具多數適用年齡為5到12歲，等同限縮多數幼兒的運動空間。再加上，目前未有全國一體適用的共融遊戲場設置法源，導致各縣市兒童遊戲場品質不一，可見國內學齡前孩童的運動空間，質量明顯不足。

陳學聖表示，政府必須改善現有法規，設置學齡前孩童專屬運動場所，保障幼兒運動權，讓學齡前孩童在近便、安全且符合其年齡發展需求的環境下運動。（編輯：蘇龍麒）1110404