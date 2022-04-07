民進黨屏東縣長初選周春米勝出 中執會4/20提名

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北7日電）民進黨今天公布屏東縣長初選民調結果，立委周春米、鍾佳濱、莊瑞雄與國民黨對手蘇清泉的對比式民調，最後由周春米勝出；民進黨預計4月20日召開中執會，正式提名。

民進黨屏東縣長初選，立委周春米、鍾佳濱、莊瑞雄三強競爭激烈，民調結果今天出爐；最後由屏東縣長潘孟安力挺的周春米勝出。

根據民進黨公布的民調，3人與蘇清泉對比，周春米對蘇清泉是58.9866%對12.6598%；莊瑞雄對蘇清泉則是51.6401%對15.9056%；鍾佳濱對上蘇清泉則是44.8717%對15.1235%。

民進黨預計在4月20日召開中執會，正式提名。（編輯：謝佳珍）1110407

（民進黨提供）

民進黨屏東縣長初選競爭激烈，立委鍾佳濱（前左）、周春米（前中）、莊瑞雄（前右）角逐百里侯，最後由周春米勝出。圖為3人3月在屏東科學園區籌備辦公室揭幕合影。中央社記者李卉婷攝 111年4月7日