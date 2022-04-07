更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍
國際

烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍

陳念琴痛擊地主選手拜松 泰國拳擊國際公開賽奪冠
運動

陳念琴痛擊地主選手拜松 泰國拳擊國際公開賽奪冠

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
特派專欄／泰國鐵了心開放國境 拯救觀光企圖心奏效
首頁 / 政治
民進黨
新聞專題
民進黨7/300

民進黨屏東縣長初選周春米勝出 中執會4/20提名

2022/4/7 11:27（4/7 13:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立委周春米（前）在民進黨屏東縣長初選民調勝出。（周春米服務處提供） 中央社記者李卉婷傳真 111年4月7日
立委周春米（前）在民進黨屏東縣長初選民調勝出。（周春米服務處提供） 中央社記者李卉婷傳真 111年4月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北7日電）民進黨今天公布屏東縣長初選民調結果，立委周春米、鍾佳濱、莊瑞雄與國民黨對手蘇清泉的對比式民調，最後由周春米勝出；民進黨預計4月20日召開中執會，正式提名。

民進黨屏東縣長初選，立委周春米、鍾佳濱、莊瑞雄三強競爭激烈，民調結果今天出爐；最後由屏東縣長潘孟安力挺的周春米勝出。

根據民進黨公布的民調，3人與蘇清泉對比，周春米對蘇清泉是58.9866%對12.6598%；莊瑞雄對蘇清泉則是51.6401%對15.9056%；鍾佳濱對上蘇清泉則是44.8717%對15.1235%。

民進黨預計在4月20日召開中執會，正式提名。（編輯：謝佳珍）1110407

（民進黨提供）
（民進黨提供）
民進黨屏東縣長初選競爭激烈，立委鍾佳濱（前左）、周春米（前中）、莊瑞雄（前右）角逐百里侯，最後由周春米勝出。圖為3人3月在屏東科學園區籌備辦公室揭幕合影。中央社記者李卉婷攝 111年4月7日
民進黨屏東縣長初選競爭激烈，立委鍾佳濱（前左）、周春米（前中）、莊瑞雄（前右）角逐百里侯，最後由周春米勝出。圖為3人3月在屏東科學園區籌備辦公室揭幕合影。中央社記者李卉婷攝 111年4月7日
民進黨屏東縣長初選由立委周春米勝出，7日上午服務處聚集許多民眾，情緒歡騰。中央社記者李卉婷攝 111年4月7日
民進黨屏東縣長初選由立委周春米勝出，7日上午服務處聚集許多民眾，情緒歡騰。中央社記者李卉婷攝 111年4月7日
延伸閱讀
周春米宣布參選屏東縣長 潘孟安：唯一支持周春米選前之夜逾2萬人造勢 鍾佳濱線上聊政見競選廣告惹議 莊瑞雄：只是陳述事實綠營屏東縣長初選周春米勝出 服務處民眾情緒歡騰國民黨蘇清泉要選屏東縣長 喊出生涯最終戰綠營屏東縣長出線 周春米：具體落實政見願景
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀