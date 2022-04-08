新台灣防疫模式 蘇貞昌：重症求清零、輕症可控管

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（中央社記者王揚宇台北8日電）談到防疫策略，行政院長蘇貞昌今天受訪表示，台灣防疫世界第一，現在的疫情，有99.7%的人都是輕症或無症狀，現在就是重症要求清零，輕症要可控管，相關規範會做合理管制，輕輕、慢慢地鬆開。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌率相關部會首長列席備詢。蘇貞昌會前接受媒體聯訪，被問到政府針對共存或清零召開防疫會議，但名單上沒有雙北首長，這考量為何，以及台灣目前的防疫策略為何。

蘇貞昌說，台灣防疫世界第一，現在的疫情症狀，看到Omicron病毒就是傳播快、症狀輕，所以99.7%的人都是輕症或無症狀。

蘇貞昌指出，為了要有效防疫，還是要戴口罩、勤洗手、打疫苗，希望大家遵守規範；不過這個規範，為了要盡量能讓大家正常生活，盡量將衝擊減小，所以現在就是漸漸地能夠把它做合理管制，輕輕、慢慢地來鬆開，同時也是減少社會成本的付出。

蘇貞昌接著表示，整個就是重症要求清零、輕症要可控管，最重要的，要請長者打滿三劑疫苗，這對於長者是最好的保護，希望大家都能提高疫苗施打的覆蓋率。（編輯：趙蔚蘭）1110408