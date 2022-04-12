工會擬5/1依法休假 蘇貞昌喊話盼維護台鐵榮光

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（中央社記者范正祥台北12日電）台鐵工會醞釀5月1日勞動節「依法休假」不加班，外界關注並憂心衝擊假日疏運。行政院長蘇貞昌今天在立法院答詢時表示，拜託台鐵員工，支持台鐵公司化，回應社會改革要求，維護台鐵的榮光。

台鐵企業工會、台鐵產業工會及全國火車駕駛產業工會紛紛表達對政府推動台鐵公司化方式不滿，且未與工會充分溝通，醞釀5月1日集體休假不加班。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌率相關部會首長列席並備質詢。民進黨立委蔡適應質詢關切台鐵工會表達5月1日放假，請蘇貞昌和交通部長王國材了解。

蔡適應說，如果交通部和台鐵工會能夠取得很好的共識，這件事情就會化危機為轉機，如果不幸需要有應變計畫時，現在就要未雨綢繆，包括屆時會影響到多少人，就要想辦法有多少運輸車輛做為交通接駁運輸，這件事應該要同步進行。

蘇貞昌答詢時指出，他要借用蔡適應這個質詢時間呼籲，「我要拜託台鐵員工」，關於台鐵的公司化，政府是應整個社會的要求，也是回應太魯閣號、普悠瑪號受難者暨家屬的悲泣與憤怒，再不改革無以應受難者的呼籲，無以應社會的期待。

關於政府推動台鐵公司化，蘇貞昌表示，政府用盡決心，絕對保障台鐵員工的薪資、福利，絕不讓員工損失一分一毫，相信台鐵員工也很期待維護台鐵的榮光。

蘇貞昌指出，台鐵公司化以後就不會僵化。他還舉例，「以後公司賺錢，還可以像陽明海運40個月分紅等」，台鐵員工可以放心。（編輯：張均懋）1110412