全民國防手冊範本出爐 教你如何在戰場生存

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（中央社記者游凱翔台北12日電）國防部今天公布「全民國防手冊範本」，提供民眾面臨軍事危機及可能發生災難時相關緊急應變資訊，屆時再由各地方政府依轄區特性，將避難、醫護及物資等資訊加入手冊，以利民眾做好安全準備及生存自助。

為強化全民戰時應變能力，國防部去年起啟動編撰「全民國防手冊」，今天上午舉行線上記者會公布手冊範本。全民防衛動員署物力動員處處長劉泰益、全動署動員管理處處長俞文鎮少將等人出席。

劉泰益指出，編撰手冊目的是提供民眾面臨軍事危機及可能發生災難時相關緊急應變資訊，以利事先做好安全準備及生存自助，特色是蒐整緊急應變QR Code資訊便於查詢，並搭配插圖適用不同年齡層民眾參考，及設計戰時想定Q&A引導進入實況場景、分述中央及地方政府及村里長職責，結合地區實況，讓民眾查詢避難、醫護及物資資訊。

劉泰益表示，手冊架構參考瑞典、日本等國家，並整合政府各部會、縣市政府及專家學者資訊，進而完成編輯。

主架構分別是「緊急應變QR Code」、「空襲警報與防火避難」、「建物倒塌失火應處」、「停電應處」、「停水應處」、「醫療急救」、「民生必需品短缺應處」、「防災（戰備）物資及救護準備」、「生存基礎知識」、「緊急狀況報案專線」、「後備軍人動員資訊」共11項類別。

劉泰益答覆媒體提問指出，目前的手冊是範本，後續會由地方政府依照轄區特性，例如防空設施所在地等資訊再加入手冊內容。例如，如果民眾位處台北市文山區，地方政府會再將文山區所有避難、醫護及物資等資訊加入手冊。

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至於全民國防手冊與可能的「城鎮戰」間有何關連，以及部分軍事專家關切的「終戰指導」，劉泰益指出，手冊是以民眾需求角度為設想，提供生存基礎知識及緊急危難應變作法，做好安全準備及生存自助。

俞文鎮答覆有關台灣與美國國民兵進行合作交流一事時說，凡有利提升台灣後備動員機制成效的各項交流，國防部都樂觀其成，後續將藉與各國的交流互動，提供台灣動員政策參考方向，每年配合辦理漢光、民安、萬安及自強演習，以及縣市之跨部會的複合式演習。（編輯：郭無患）1110412