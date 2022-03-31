高雄民安8號演習首納戰時應變 動員人車歷來最多

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（中央社記者洪學廣高雄31日電）高市府今天下午辦理民安8號演習，這次演習首次因應烏俄戰爭國際情勢變化，強化地方政府戰時應變作為，總計動員161車1607人次，也是歷來動員機具人力最多的一次。

高雄市政府下午2時在台灣中油高雄煉油廠及高雄市立國昌國中辦理民安8號演習，因應近期國際情勢變化，市府在接獲國防部函示後首次強化地方政府對戰爭發生時應變作為，並於戰時情況執行災害搶救，發揮公務機關功能。

國防部常務次長、海軍中將李宗孝代表行政院到場擔任演習指揮官，他除對這次演練表達高度肯定，也提醒戰爭災禍會在沒水電、道路中斷、四處斷垣殘壁等艱困情況下執行，所以國人平時就須將可用力量妥善規劃，戰時統合運用。

高雄市長陳其邁演練後致詞表示，烏俄戰爭告訴大家面對主權國家威脅一刻都不能鬆懈，必須做好萬全準備。市府以擴大參與、積極整備、實境演練等三大核心為目標，除了針對平時救災實作，更特別加入戰時救災實況演練。

高雄市政府消防局新聞稿說明，這次演習假設市區多處遭受攻擊，國軍投入作戰，市府除請求鄰近縣市跨區支援救災外，也動員義消及民防團體等協助災損救援，同時運用國震中心全台首創5D智慧救災平台，迅速掌握災害現場影像，並成立戰時災民收容救濟分站，安置照顧災民及維持生活功能。

高市府協請交通部民航局高雄航空站、國防部後指部輔導中心、水利署（南水局、六河局）、內政部空勤總隊、以及鄰近縣市消防局、民防團隊（42個）等單位投入演練，總計動員161車1607人次參與，是歷來最多的一次，充分整合政府及民間資源，發揮最佳救災能量。

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消防局指出，這次演練情境分為2個階段，第一階段是平時整備階段，內容包括「全民國防宣教」、「聯合應變指揮管制中心開設與運用」、「民生必需品配售」、「重大交通事故搶救（航空器）」及「天然災害各項處置作為」5項。

第二階段為全面作戰階段，內容包括「建築物倒塌人命搜救、跨區支援能量整合與運作」、「油、水、電力維生設施災損搶救暨民、物力支援」、「地下工業管線氣體外洩暨毒性化學災害搶救」、「水利設施災害搶救」及「戰時災民安置具體作為」5項。（編輯：謝雅竹）1110331

高雄市政府31日下午辦理民安8號演習，這次演習首次因應烏俄戰爭國際情勢變化，強化地方政府戰時應變作為。圖為建築物倒塌，消防人員垂降搜救民眾。中央社記者洪學廣攝 111年3月31日