城市博覽會6月基隆登場 林右昌提3大亮點

（中央社記者葉素萍台北12日電）基隆市長林右昌今天說，6月將在基隆登場的「2022城市博覽會」，以整座城市作為大型展覽場館，展現基隆獨有的港口之美；他說，本次展覽有：城市即展場、夜間也可觀展、以及全台首次的海上觀展等3大亮點。

民進黨發布新聞稿指出，「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」，今天發布基隆市長林右昌的訪談內容。

林右昌提到，6月10日至6月19日在基隆登場的「2022城市博覽會」，將以整座城市作為大型展覽場館，展現基隆獨有的港口之美；這次博覽會要推翻大家對雨都的陰鬱印象，將海港的浪漫風情呈現在大眾眼前，希望大家感受到「甜甜的基隆」。

林右昌表示，他擔任市長以來，基隆的轉變眾所皆知，從公共建設的完善，再到城市文化的建立。他畢業於台大城鄉所，7年多來將所學運用在城市建設上，打造基隆的全新風貌。

他指出，6月即將登場的基隆「2022城市博覽會」，有3大亮點，一、把整個城市做為策展空間，也就是「城市即展場」，共有3個展區和1個副展區，分別以港口城市、文化歷史、生態永續、海洋生活，做為策展主題；二、夜間也可觀展，結合公共藝術的光雕設計，看見夜晚的絢爛風貌；三、基隆是一座海港城市，這次策展也會有全台首次，只有來到基隆才有的海上觀展。

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有關「基隆捷運」議題，林右昌說，基隆的公共交通建設完整便利，對於捷運的需求不全然在於通勤運輸，而是為了完善北北基一日生活圈的大都會機能，進一步帶動基隆產業發展。國家和城市的發展要跳脫狹隘的行政區域角度，再做整體的規劃思考，民眾生活、工作的範圍並不受到行政疆界限制。

林右昌說，總統蔡英文對基隆非常熟悉，在她擔任總統前，時常開車到北海岸兜風看海景，雖然擔任總統後不能自己開車，但仍非常關心基隆的建設與未來發展，對於基隆在近幾年可以有大幅的改變，林右昌認為，是蔡總統對於這座城市的支持。（編輯：郭無患）1110412