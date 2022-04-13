台美士官交流計畫 學者：有助強化國軍聯合作戰

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（中央社記者游凱翔台北13日電）國軍擬今年與美方啟動士官交流計畫，戰略學者指出，過往台美交流都是從高階軍官開始，交流穩固後開始基層士官交流，此舉有助提升國軍士官士氣，並對國軍未來的聯合作戰產生結構性影響，發揮不同軍種火協的最大效果。

國軍擬在今年起與美方啟動「雙方士官交流」計畫，除研討教育訓練作法外，也將赴美參訪聯戰訓練中心深化交流，提升國軍士官的聯合作戰能力：國防部則指出，均依規劃期程，持續推動雙方士官交流工作，以鞏固合作關係。

國防部智庫、國防安全研究院學者舒孝煌告訴中央社記者，士官在部隊中是很重要的中堅力量，其服役時間比軍官久、受的基礎訓練也多，並具備操作專業化武器系統的能力，因此強化士官階層是維持部隊運作重要議題，使其走向專業、職業化。

舒孝煌認為，國軍的士官通常都是在台灣接受訓練，相較軍官較少與美軍及友盟國家交流，但美軍近年透過很多方式與盟國夥伴交流，目的是提升美國盟邦的作戰能力與互通性，使其具備與美國操作相同武器的能力。例如，此次烏克蘭能有效使用美國提供的單兵裝備反制俄軍，是因美國過往曾協助訓練，顯然在這次戰爭中展現成果。

但舒孝煌也提到，美國現在強調多領域作戰，並將陸海空、網路電子戰、太空等都視為戰場，但台灣目前的不對稱戰力仍聚焦發展飛彈，未來也應強化無人機、電子戰等領域。

國家政策研究基金會副研究員揭仲接受中央社採訪時指出，士官在美國，甚至西方的基層部隊中是運作核心，更是排、連單位的兵器及小部隊作戰專家，且因為士官在單位長期服役較少輪調，所具備的專業會來的比排、連長等軍官來的好。

揭仲表示，美軍的軍官只負責決策，但給予專業建議與執行都由士官進行。美國、歐洲也相當強調士官在基層部隊中扮演的「專家與靈魂」角色，因此若要強化基層作戰能力乃至聯合作戰，就要將士官訓練好，使其扮演教官與領導者的角色。

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國防部智庫、國防院學者蘇紫雲也提到，擴大士官與美軍的交流，將對國軍未來的聯合作戰產生結構性影響，士官不易調動、嫻熟部隊事務，且嫻熟各項武器操作、準則與程序，相對於容易調動的軍官，更能發揮不同軍種火協的最大效果。

在政治層面，蘇紫雲表示，美國自2018年通過國防授權法以來，多次強調要協助台灣發展不對稱戰力，除了軍售台灣精準彈藥、魚叉飛彈等「硬體」外，例如後勤人員訓練等「軟體」層面美方也相當重視，過往台美交流都是從高階軍官開始，高階交流穩固後開始進行基層士官交流，更有助提升國軍士官的士氣。（編輯：翟思嘉）1110413