捷克外長籲歐盟助台 外交部：感謝民主夥伴友台發言

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（中央社記者黃雅詩台北15日電）捷克外長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）日前表示，歐盟應幫助「像台灣這樣被霸凌的民主」國家，外交部發言人歐江安今天表示，捷克為台灣理念相近的友好夥伴，對外長利帕夫斯基的友台發言，表達誠摯感謝。

捷克外交部長利帕夫斯基13日接受外媒訪問時表示，歐盟應幫助「像台灣這樣被霸凌的民主」、「世界上的民主國家應該團結一致，而台灣是民主國家」；報導還引述匿名人士透露，捷克可能比照立陶宛將台灣駐捷克代表處更名為「台灣」（Taiwanese）。

歐江安今天向中央社記者表示，捷克為台灣理念相近的友好夥伴，雙方積極發展全方位合作夥伴關係，捷克新內閣2021年公布的施政綱領，明確提出加強與台灣等理念相近夥伴關係的外交政策方針；外交部對外長利帕夫斯基的友台發言，表達誠摯歡迎與感謝。

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歐江安指出，捷克參議長維特齊（Miloš Vystrčil）、科技部長蘭瑟德洛娃（Helena langšádlová）等政要，以及捷克立法、行政官員均公開支持台灣國際參與，並以實際行動展現台捷友誼及民主夥伴協力對抗威權霸凌的決心。

歐江安強調，台灣將繼續與捷克和其他理念相近的民主夥伴深化合作，共同對抗威權主義對國際民主陣營構成的挑戰與威脅，堅定維護以規則為基礎的國際秩序，捍衛全球民主社會所堅守的自由與人權共享價值。（編輯：林克倫）1110415