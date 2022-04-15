陶斯松農藥4/15起禁輸入 蘇貞昌促縮短退場時程

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（中央社記者賴于榛台北15日電）陶斯松農藥因影響兒童發育，15日起禁止輸入及製造原體。行政院長蘇貞昌今天在食安會報要求，除參考過去的獎勵回收制度，也須積極研議縮短陶斯松退場機制的時程。

行政院晚間發布新聞稿指出，蘇貞昌今天主持「行政院食品安全會報111年第1次會議」，對於放寬福島5縣食品進口一事，他說政府秉持「3原則、3配套」，調整日本食品輸入管制措施，以科學證據、比國際更嚴格的標準，進行逐批百分百檢驗。

蘇貞昌也說，政府投入約40億元推動「中央廚房大帶小」9月即將上路，請教育部積極進行相關整備工作，從食物烹煮、運送等，皆要妥善規畫。

另外，民國103年設置的「校園食材登錄平台」已升級為2.0版。蘇貞昌表示，其中食材驗證標章「三章一Q」的覆蓋率已提升至9成多，大量減輕校園行政負擔，家長可透過該平台所研發的APP，了解每日校園菜單與食材來源。

蘇貞昌要求，未來全國800多位學校營養師，應預先規劃、妥善配置人力，做好職前教育訓練，讓營養師確實發揮專業功能，讓孩子吃得好、吃得飽、喜歡吃，並請教育部進行管考審核，確實瞭解執行成效。

至於農藥部分，蘇貞昌說，為落實農藥銷售管理，自去年7月1日已推動「農藥購買實名制」，並針對高風險農藥積極推動退場機制，劇毒化學農藥使用量已從106年的1414公噸降至去年的375公噸，降幅高達73%。

高風險農藥「陶斯松」自今天起禁止輸入及製造原體，蘇貞昌要求相關部會嚴加把關、查緝走私，並全面盤點台灣現有庫存量，除參考先前禁用巴拉刈時所採取的獎勵回收制度外，也須積極研議縮短陶斯松退場機制的時程。

另一方面，蘇貞昌說，政府積極獎勵有機、友善耕作，面積從106年的7500公頃大幅提升到去年的1萬7000公頃，成長超過一倍；請農委會與相關部會持續合作，加強控管食安源頭，並發展對環境影響較小、無破壞性的替代性低風險農藥，盡速完善整套管理機制。

農委會日前預告「陶斯松為禁用農藥」，將分3階段禁用，首先自今天禁止輸入及原體製造，第2階段規畫民國113年起禁止加工及分裝，最後將於115年1月1日禁止農藥輸出、販賣及使用。（編輯：林克倫）1110415