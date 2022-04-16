李登輝紀念圖書館籌建 陳建仁將出任召集人

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（中央社記者溫貴香台北16日電）李登輝基金會籌建李登輝紀念圖書館，基金會董事長、李登輝女兒李安妮今天表示，已邀請前副總統陳建仁擔任紀念圖書館籌備委員會召集人，陳建仁已經答應。

李登輝基金會中午在台北市海霸王餐廳舉辦「李登輝學校校友reunion餐會」，包括前台南市長張燦鍙、前嘉義市長涂醒哲、前立委周倪安等人出席；多位李登輝學校校友上午先前往五指山，悼念心目中的「阿輝伯」。

李登輝紀念圖書館籌備委員會成員包括陳建仁、李安妮等人，李安妮說，台大法學院舊址改建為「李登輝紀念圖書館」將進行古蹟修復，現正估算古蹟修復所需經費，未來還將募款，估計2、3年內可成立圖書館。

李安妮說，此前主動拜訪時，陳建仁在百忙之中撥出1個小時相談，當她提出邀請，陳建仁一口就答應出任李登輝紀念圖書館籌備委員會召集人。

根據規劃，李登輝紀念圖書館將是具有民主與人權特色的圖書館，規劃舉辦台灣民主發展與人權事件等論壇及展覽活動。

李安妮說，陳建仁的父親陳新安，過去跟李登輝有很好的互動，她記得父親曾說過，陳建仁是正直、正派之人；未來圖書館籌建工作，希望藉由陳建仁登高一呼，順利完成任務。（編輯：林克倫）1110416