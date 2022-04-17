民進黨高市議員初選落幕 新潮流新人全數過關

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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）民進黨高市議員初選壓軸進行民調的第3選區結果出爐，2名新人陳慶鴻、林志誠雙雙出線，但現任議員高閔琳卻意外落馬。此次初選落幕，新潮流菊系新人全數過關，表現亮眼。

民進黨高市議員選舉有8個選區需進行初選民調，今天公布最後一個做民調的第3選區（岡山等6區）結果，該選區提名3席，共5人登記。

結果顯示，現任議員黃秋媖以民調0.2847拿下第一；新潮流菊系的現任議員高閔琳則僅0.1956排名第4，意外落馬。另新潮流菊系新人陳慶鴻0.2392、湧言會新人林志誠0.2157則民調排名2、3過關。前里長李有財民調0.0648墊底。

初選落幕，8個選區初選結果均已揭曉，在新人方面，新潮流菊系在各選區推出的新人林慧欣、陳慶鴻、黃偵琳、湯詠瑜、蘇致榮、黃彥毓、洪村銘全數過關。

湧言會推出的新人李庭慧、林志誠、鄧巧佩、黃雍琇，由林志誠及取得婦保名額的黃雍琇2人獲得提名。而正國會推出的張峻榕和蔡佳庭2新人未能過關。另前桃園市議員王浩宇在初選民調前夕宣布退選，而民調結果也未出線。

現任議員部分，僅高閔琳1人意外落馬，也是唯一未通過初選的現任議員。而回鍋參選的前議員蔡昌達、李雨庭、林武忠，僅蔡昌達未過關。

民進黨高雄市議員初選，包括第2、4、5選區等3個選區，因登記參選人數與提名人數相同，不用民調。目前請假的主委趙天麟曾表示，預計正式提名35人，「力拚35人全上，拿下議會過半」。（編輯：黃世雅）1110417