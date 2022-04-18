民進黨高市黨部主委改選 許智傑團隊首日領表

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）民進黨高雄市議員初選結束，緊接著將舉行市黨部主委改選，今天領表登記至22日，立委許智傑團隊上午前往領表。黨內知情人士透露，市長陳其邁將出面協調，避免派系衝突。

新系立委許智傑曾表態會審慎評估是否參選主委，湧言會立委趙天麟則表達爭取連任，雙方在高市議員黨內初選競爭激烈，主委改選恐再添戰局。

黨內知情人士表示，為避免派系衝突擴大，陳其邁已介入協調，有可能雙方都不參選，另推派一名各派系均可接受人選。雙方陣營則表示，尊重協調結果。

許智傑今天接受媒體聯訪表示，此事會再開會協調，他的態度是「尊重市長、兼顧立場，繼續低調努力，尋求各方支持」。許智傑說，議員初選結束，下一個目標就是拚市長連任、議會過半，沒有大家多想的其他問題。

這次議員初選湧言會推出4名新人，2人通過初選，被外界認為不如預期，但黨內人士看法認為，湧言會現任議員均獲得提名，且多以高支持度勝出，基層實力仍雄厚。

民進黨高市黨部今天表示，主委改選今天起至22日受理領表及登記，許智傑團隊人員上午已率先領表，趙天麟方面則尚未領表。選舉預計5月22日舉行。（編輯：孫承武）1110418