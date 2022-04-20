俄烏戰爭傳迫中國修改攻台劇本 邱國正：密切注意

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日媒報導，俄烏戰爭使中國修改武統台灣劇本，因為要制伏台灣的難度比原先想定的還要高。國防部長邱國正（前）20日在立法院表示，俄烏戰爭給包括台灣在內等國帶來很多啟示，敵方也不例外，因此台灣必須密切注意。中央社記者張皓安攝 111年4月20日

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（中央社記者游凱翔台北20日電）日媒報導，俄烏戰爭使中國修改武統台灣劇本。國防部長邱國正今天表示，俄烏戰爭給包括台灣在內等國帶來很多啟示，敵方也不例外，因此台灣必須密切注意。

立法院外交及國防委員會審查國防部主管非營業基金（作業基金、國軍生產及服務作業基金、國軍老舊眷村改建基金等），邱國正等人列席。

日本經濟新聞報導，眼見俄羅斯侵略烏克蘭未能速戰速決，中國國家主席習近平的領導團隊被迫得修改武統台灣的劇本，因為要制伏台灣的難度比原先想定的還要高。

對此，邱國正受訪指出，俄烏戰爭給包括台灣在內等國帶來很多啟示，敵方也不例外，因此台灣必須密切注意。他之前也說過，各國的相關案例都是很好的學習機會，敵方一定也會有所改變，國軍會隨時研究。

熟悉軍事國防事務的中山大學亞太事務英語學程兼任助理教授林穎佑告訴中央社記者，台灣應該關注解放軍在這場戰爭中學到什麼，並從中因應調整。

林穎佑也提到，這場戰爭凸顯俄系裝備的弱點，且軍改後的俄羅斯在指揮體系上並不佳，接下來中共勢必從中改進，且未來中共是否強化台灣的海上封鎖等，都是台灣要關注的方向。（編輯：翟思嘉）1110420