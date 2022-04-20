陸軍官兵現身美軍訓練 國軍：雙方軍事教育行之有年

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（中央社記者游凱翔台北20日電）美國陸軍裝甲基礎軍官領袖課程臉書專頁照片出現陸軍官兵，引起討論。軍方今天對此暫無評論。但國軍官員指出，臉書照片僅是雙方行之有年的軍事教育課程。

美國陸軍裝甲基礎軍官領袖課程（U.S. Army Armor Basic Officer Leader Course）在臉書披露協助訓練盟國裝甲部隊軍官的活動照片，照片出現一名穿著陸軍迷彩服，左胸前有「中華民國陸軍」標章的官兵，引起外界討論。

照片的文字刊載，「22-002班學員執行裝甲基礎軍官領袖課程（ABOLC）教學-戰術二（演習）第四段也是最後一段，與我們的鷹隊幹部（Cadre of Hawk Troop）和我們的戰術團隊（Tactics Team）在好望訓練區（Good Hope Training Area）執行STX排訓練。」

截至晚上10時30止，軍方暫無評論。

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由於台灣媒體將此議題與對美軍購的M1A2T戰車一事連結，並稱是赴美接受接裝訓練，國軍官員晚間接受中央社記者訪問時表示，台美軍事交流行之有年，但此次僅為雙方軍事教育課程。

國軍官員強調，明年軍方才會派遣84名人員（操作36人、維保48人）赴美國，接受為期6至9個月的M1A2T接裝訓練；此外，美方日前也已派員來台現勘包括保修、訓場、戰堡、模擬器購置、準則發展在內等項目，並在新竹坑子口訓場建構M1A2T訓練場，預計明年完工。（編輯：楊凱翔）1110420