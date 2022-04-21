民進黨誰選北市最強 游錫堃：立場超然不介入黨務

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（中央社記者范正祥台北21日電）前交通部長林佳龍表態準備參選台北市長，立法院長游錫堃今天被問及對民進黨參選北市長人選時強調，立法院長不介入黨務活動，林佳龍如果問他，他也不會表示意見。

游錫堃今天接受「POP撞新聞」廣播節目訪問，談到新國會園區選址以及台北市長選舉等相關議題。

游錫堃說，對於立法院遷（改）議題，態度開放，各界建議的地點有19處，他開始拜訪各界建議國會遷（改）建地點所在的地方政府，了解可行性；也於日前拜會台北市政府，市長柯文哲很善意，推薦的國會園區首選是空軍總部舊址。

另外，主持人詢問游錫堃，身為民進黨內派系正國會的創會會長，是否支持目前擔任正國會要角、前交通部長林佳龍參選台北市長；游錫堃則回應，依照立法院組織法第3條，立法院長不介入黨務活動。

游錫堃指出，派系也是黨務的一種，關於正國會，雖然當時自己曾是創會會長暨召集人，但從2015年12月13日就交給林佳龍，等於6年前就已交出去，就不再參與。

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至於林佳龍是否曾向游錫堃請益有關台北市長選舉的看法，包括林佳龍是否考慮參選台北市長等問題，游錫堃強調，基於保持超然、不介入黨務活動的立場，他不會表示意見，林佳龍如果問他，他也不會表示意見。

此外，主持人詢問民進黨若想要贏得台北市長選舉，如果由前副總統陳建仁、衛福部長陳時中、前台中市長林佳龍這三位中，誰代表民進黨參選台北市長會最強，游錫堃說，「我覺得我有一點遲鈍」，都保持超然，沒有評估、沒有看民調，也沒有聽民進黨黨內講，他的心力都放在立法院遷（改）建這件事情上。（編輯：翟思嘉）1110421