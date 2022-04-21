政院通過人權計畫保障外籍漁工 月薪550美元起

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（中央社記者賴于榛台北21日電）行政院會今天通過「漁業與人權行動計畫」提出7大改善外籍漁工人權作為，包括7月起，每月最低工資將從450美元提高至550美元，且不得經由外國仲介轉付，另外也將汰除無法改善住艙空間的老舊船隻。

行政院會今天通過「漁業與人權行動計畫」，行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，院長蘇貞昌說，大海無疆、人權無界，基於人權、人道，照顧好這些出身弱勢、向大海討生活的外籍漁工，這是天經地義的事。

蘇貞昌表示，人權是漁業永續發展核心，政府有必要讓從事漁業工作者處於良好、安全、有尊嚴的工作環境，此計畫及其他改善船員權益措施，政府將投入逾新台幣20億元加以推動，代表台灣對漁業人權的保障，將往前邁出一大步。

台灣外籍漁工人數約2萬1000多人。根據漁業與人權行動計畫，農委會將修改規定，7月起薪資將直接給付外籍漁工，不得經由外國仲介轉付，且最低工資提升至每月550美元，還須建立薪資審議機制，並以出勤紀錄表明確記錄工時。

第二，農委會要求新建漁船起居艙須符合公約標準，針對住艙、船艙過小無法改善的遠洋漁船，預定減船200艘，另船員於海上停留時間，最長不得超過10個月，且船員保險須提高至150萬元，並鼓勵分享WiFi便於船員對外聯繫。

農委會也將補助遠洋及沿近海小型漁船筏，購置充氣式救生衣1萬4000件，目前也已完成21處岸上盥洗休憩設施、增設岸電等，友善岸上生活空間。

第三，農委會將強化仲介管理，提升境內僱用仲介訪查頻率、要求境外僱用仲介須先取得勞動部許可，且合作國外仲介須取得該國核准，要求仲介服務、照顧船員，對行蹤不明達一定比例的仲介予以停業處分。

第四，農委會說，將提升監測管理機制能量，第1年預計檢查所有共1100艘遠洋漁船，爾後每年檢查50%，並推動裝設CCTV，同時建立打擊海上犯罪合作機制，預防人口販運情事。

第五，農委會表示，將加強權宜漁船管理，落實港口國管理責任，對進入台灣的外籍漁船執行聯合檢查、訪查，且對人口販運者列為不得經營權宜船不得進入台灣港口等。

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農委會也說，將建立及深化國際合作，與船員來源國建立漁船船員事務合作機制，降低僱用風險；第七，農委會表示，將強化經營者永續漁業及保障勞動權益認知，4年內達成500艘業者加入企業社會責任，參與漁業改進計畫（FIP）或海洋管理委員會（MSC）認證。

農委會漁業署署長張致盛出席政院會後記者會時說明，外籍漁工簽約當下，就會得知薪水由船東直接匯至帳戶，若非如此，可通報農委會查核；另外，計畫也增加49個約聘人員、30個臨時人員，讓執行訪查、檢查的覆蓋率從9%變成100%，提升查核能量。（編輯：林興盟）1110421