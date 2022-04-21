全球跨境隱私規則論壇成立 台灣是創始會員

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（中央社記者黃雅詩台北21日電）台、美、加、日、韓、新加坡、菲律賓等7個亞太經濟合作會議（APEC）會員今天共同發布「全球跨境隱私規則宣言」，成立「全球跨境隱私規則論壇」。外交部表示，台灣身為創始會員，將透過該論壇與其他會員交流相關議題，並促進資料跨境流通與隱私保護。

外交部今天發布新聞稿指出，「全球跨境隱私規則論壇」Global Cross-Border Privacy Rules Forum）由美國領導推動，前身是美國在APEC力推的「跨境隱私規則」（Cross-Border Privacy Rules, CBPR）體系，致力於有效保護消費者隱私，並推進全球電子商務及數位貿易發展。

外交部指出，隨著網際網路及數位經濟持續發展，美國自2020年起致力擴大CBPR體系至APEC區域外，促成建立新的國際論壇以納入更多參與成員，獲得台灣與其他APEC經濟體積極響應，並參與各項協商及籌備工作，「全球跨境隱私規則論壇」終獲宣布成立。

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「全球跨境隱私規則論壇」成立宗旨是促進國際間不同資料隱私保護監管方法的調和與相容，開放予符合相關條件的司法管轄權實體（jurisdiction）申請加入。外交部指出，台灣參與該論壇，對提升國際隱私保護合作及進一步促進跨境數位貿易發展都有助益。

外交部表示，台灣身為創始會員，將在該論壇與其他會員交流及討論資料隱私相關議題，並在全球範疇共同促進資料跨境自由流通及隱私保護。（編輯：蘇志宗）1110421