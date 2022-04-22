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府：總統與環團年度會面 另以合適時間方式規劃

2022/4/22 18:05
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（中央社記者賴于榛台北22日電）「全國NGOs環境會議」團體代表今天呼籲，盼總統蔡英文別遺忘每年會面的承諾。總統府下午表示，由於近期國際局勢變遷及國內各項工作繁忙，總統府將另以合適的時間與方式妥適規劃。

今天是世界地球日52週年，數個環保團體今天在立法院舉行記者會並舉辦「全國NGOs環境會議」，提出終止土地掠奪、慎推能源轉型與管控廢棄物等4大訴求共56項建言，也提醒總統，別忘記每年與環團見面的約定。

總統府發言人張惇涵下午在媒體群組指出，總統在世界地球日的今天，出席由5% Design Action社會設計平台發起，串連12個關注永續議題的社企、媒體、企業及政府單位組織所共同舉辦的「RA100地球解方- 2022永續設計行動高峰會」。

他說，這是表達政府與民間持續共同努力，一起朝「2050淨零排放」目標努力前進。

至於會面時間，張惇涵表示，由於近期國際局勢變遷及防疫各項工作繁忙，總統府將另以合適的時間與方式妥適規劃。（編輯：蘇龍麒）1110422

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