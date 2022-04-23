居隔者鑰匙丟下樓？蔣萬安：陳時中可能沒想清楚

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（中央社記者劉冠廷台北23日電）各縣市陸續啟動輕症居家照護，領藥、送餐需仰賴外送，但對於老公寓沒管理員也沒對講機，衛福部長陳時中說可試試把鑰匙丟下樓。國民黨立委蔣萬安今天表示，陳時中可能還沒想清楚，或沒體會居家隔離焦慮及外送員辛勞。

備戰台北市長選舉的蔣萬安上午出席台北市北投區體育會「北投親子健行」活動，他受訪指出，完善的配送機制，以及社區鄰里相互支援的作法，都必須很周延，站在同理心角度，並考量現實狀況。

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蔣萬安也談到，接下來民眾也很關心快篩試劑是否充足、後續配送、篩檢結果的相關標準，以及驗證、解隔離措施等，希望指揮中心要有很明確的指引或標準，讓民眾有所依循。

此外，媒體報導日前國民黨內傳出一份民調，蔣萬安在中正萬華、內湖南港、士林北投等區民調下滑，今天到北投參與活動，是否是在回防，蔣萬安表示，不管在哪一區，他都跟當地的黨籍議員密切合作，接下來也會持續合作，只要鄉親有需要，服務就會送到。（編輯：黃瑞弘）1110423