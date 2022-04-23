中興新村整體規劃 蘇貞昌盼舊省府展現新格局

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（中央社記者吳哲豪南投23日電）針對中興新村整體規劃案，行政院長蘇貞昌今天指出，不贊成使用「活化」這個詞，名正才能言順，中興新村規劃保存省政資料、成立育成創新中心及大學城，舊省府才能展現新格局。

蘇貞昌在國發會主任委員龔明鑫、民主進步黨立法委員林靜儀等人陪同下，出席「中興新村整體規劃暨台灣省政資料館重新開館典禮」，蘇貞昌等人也參觀省政資料館推出的展覽，了解資料館重新開放後情形。

蘇貞昌致詞時說，60多年前為中興復國，省政府才搬到南投縣設立中興新村，60多年後為建設台灣、建設國家，才將中興新村交給國發會。

蘇貞昌指出，現在省政府沒有了，房舍因地震傾頹，他不贊成使用「活化」這個詞，因為這代表已經死了，也不贊成再使用中興新村這個名詞，因為除了他這一代的人之外，新一代的人也不知道中興新村，名正才能言順，中興新村活化才不會搞了20多年還做不起來。

蘇貞昌說，他要求國發會好好利用這塊200多公頃的完整土地，應從國家發展角度好好規劃，並要求中興大學今年一定要在中興新村南部核心區成立學院，也請政院相關部會全力協助，學校做得越快，政院給的支持會越多。

蘇貞昌說，中興新村規劃保存省政資料、成立育成創新中心以及大學城，他相信以行政院做事的魄力加上地方政府的配合，舊省府才能展現新格局。

根據國發會所提供資料，中興新村整體規劃案分為北核心歷史文化區、中核心休閒生活區以及南核心大學城，北核心歷史文化區保留中興新村行政機能及維持花園城市特色，中核心休閒生活區則發展休閒生活園區，南核心大學城則由中興大學設置循環經濟研究學院，吸引國際學生及人才進駐。（編輯：謝雅竹）1110423