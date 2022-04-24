110年山林火災多 空勤總隊搶救增加131架次

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（中央社記者陳俊華台北24日電）據內政部最新統計，民國110年空勤總隊總計執行空勤5大任務，共飛行1022架次；其中「空中救災」占254架次，因110年山林火災數量增加，導致火災搶救較109年增加131架次。

內政部指出，空中勤務總隊主要執行空中救災、救難、救護、觀測偵巡及運輸等5大任務；在松山、花蓮、清泉崗、台南、小港以及豐年等6機場，配有黑鷹直升機14架、海豚直升機9架及定翼機1架，分別依海拔高度不同執行各項搜救任務。

據內政部最新統計，106年到110年空勤5大任務，計飛行4925架次，以「空中救難」執行2203架次、占44.73%最多，並以海上救難及山難搜救為主；「空中觀測偵巡」1221架次、占24.79%居次，以海洋空偵巡護、國土綜合規劃空勘航攝勤務較多；而「空中救護」703架次、占14.27%居第3，多為醫療轉診、緊急救護勤務。

內政部說，110年空勤總隊執行5大任務及整備勤務共飛行4975架次，較109年增加15.3%。其中，5大任務計飛行1022架次，以空中救難飛行465架次、占45.50%比率最高，較109年增加81架次、增加21.09%。

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內政部指出，空中救災計254架次，較109年增加161架次、增加173.12%，其中因110年山林火災數量增加，導致火災搶救增加131架次最多；另外，水災搶救計17架次、重大意外事故搶救計15架次。

內政部表示，空中救援資源是國家寶貴的資產，民眾要珍惜每一次的救援、救危、救命的人力及設備，讓有限的資源用在最急迫需要的地方，以發揮最大救急效用。（編輯：蘇志宗）1110424