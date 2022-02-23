聯合國：全球極端野火數量將劇增 各國恐措手不及

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極端天氣意味將有更強、更熱且更乾燥的風助長野火。（圖取自pixabay圖庫）

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（中央社巴黎23日綜合外電報導）聯合國今天警告，由於全球暖化，未來幾十年全球大型野火的數量將急劇增加，而各國政府對這種超級大火造成的死亡和破壞恐措手不及。

聯合國環境規劃署（UNEP）委託撰寫的一份報告作出結論說，即便是最具雄心的遏制溫室氣體排放行動，也無法阻止極端野火發生頻率急劇增加。

報告指出：「到本世紀末，特定年分發生類似於澳洲2019年至2020年黑色夏季（Black Summer）或2020年北極大火的野火事件機率可能會增加31%至57%。」

地球暖化導致野外環境情況益發危險，更極端的天氣意味將有更強、更熱且更乾燥的風助長火勢。

這種野火不僅在它們經常發生的地方燃燒，且在乾燥的泥炭地和解凍的永凍土等意想不到之處發生。

聯合國糧農組織（FAO）森林火災管理專家、報告共同作者霍姆葛倫（Peter Holmgren）說：「火災可不是好事。對人們社會、健康、心理（層面）的影響是可觀且長期的。」

大型野火恐為期數天或數週，導致人類呼吸系統和心臟發生問題，尤其是對長者和年紀很小的族群。

刊登於醫學期刊刺胳針（The Lancet）的一項最近研究得出結論，在可獲數據的43個國家中，平均每年有超過3萬人因暴露於野火煙霧而喪命。

大型野火也可能對野生動物造成毀滅性影響；據科學家計算，澳洲2019年至2020年發生嚴重叢林大火，導致近30億隻哺乳類動物、爬蟲類、鳥類和青蛙死亡或受傷。

氣候變遷使野火情況變得更糟，就連北極的野火數量也顯著增加，包括整個冬季在地面下悶燒，春季來臨又再燃起的「殭屍火」（zombie fire）；野火也會加劇氣候變遷，引發惡性循環。

聯合國（UN）環境規劃署執行長安德森（Inger Andersen）表示：「目前政府對野火的反應多半是把資金放在錯的地方，一旦大火發生，就投資火災管理，而非預防和降低風險。」

「我們必須透過做好準備，將極端野火的風險降到最低。」（譯者：張璦/核稿：林治平）1110223