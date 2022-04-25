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COVID-19疫情整理包2/245

賴清德：防疫新模式 讓疫情在台灣社會軟著陸

2022/4/25 11:04（4/25 11:31 更新）
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副總統賴清德25日出席「大肚山產業跨域創新高峰論壇」致詞表示，台灣防疫方式已經調整為台灣防疫新模式，希望兼顧防疫與經濟發展，政府的所有努力就是希望讓疫情在台灣社會能夠軟著陸，也呼籲民眾一定要去打疫苗。中央社記者謝佳璋攝 111年4月25日
副總統賴清德25日出席「大肚山產業跨域創新高峰論壇」致詞表示，台灣防疫方式已經調整為台灣防疫新模式，希望兼顧防疫與經濟發展，政府的所有努力就是希望讓疫情在台灣社會能夠軟著陸，也呼籲民眾一定要去打疫苗。中央社記者謝佳璋攝 111年4月25日
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（中央社記者葉素萍台北25日電）副總統賴清德今天說，台灣防疫方式已經調整為台灣防疫新模式，希望兼顧防疫與經濟發展，政府的所有努力就是希望讓疫情在台灣社會能夠軟著陸；他呼籲民眾去打疫苗，若有3劑疫苗防護，對社會衝擊就不會那麼大。

賴副總統、無任所大使林佳龍等人今天出席「大肚山產業跨域創新高峰論壇」。

賴副總統致詞提到，現在每天病例有數千人之多，防疫方式已經調整為台灣防疫新模式，也就是希望能夠兼顧防疫與經濟發展，政府準備了疫苗、藥物、篩檢試劑，並已開始調整，包括以篩檢代替隔離、精準疫調調整為有限度的疫調、隔離時間也做調整。

副總統說，政府的所有努力就是希望讓疫情在台灣社會能夠軟著陸；在這種狀況下，當然要知道政府面對這波疫情為台灣做什麼，但也可以問，在這波疫情中，可以為這個社會做什麼，他認為，最重要的是要去打疫苗，第1劑、第2劑疫苗覆蓋率約8成，但第3劑才5成。

賴副總統呼籲，如果沒有打疫苗一定要去打，如果沒有打滿3劑，也一定要去打，雖然無法百分之百避免突破性感染，但如果有3劑疫苗防護，病情不會那麼嚴重，對社會衝擊就不會那麼大。

副總統認為，地緣政治的變化，包括中美貿易衝突、烏克蘭戰役，讓世界各國保守主義興起，本來因為疫情已經有產業鏈重組的驅動力，再加上地緣政治變化，產業鏈重組一定是更大、更快，在這種狀況下，全世界有需求一條值得信賴的產業鏈，台灣面臨新的機會時，一定要迎頭趕上；台灣一定堅定地站在民主陣營，融入民主經濟產業鏈，才有辦法因應產業鏈重組，不會被排除在外。

另外，林佳龍致詞提到，台灣這些年來的發展，從孤兒變成角落生物，大家都看見台灣、需要台灣，更喜愛台灣，台灣不但是在供應鏈裡面不可或缺角色，而且是無害有益的最佳夥伴。（編輯：謝佳珍）1110425

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