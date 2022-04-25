蔡總統祝賀馬克宏勝選連任 盼台法關係持續強化

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（中央社記者葉素萍台北25日電）法國總統馬克宏在總統大選第二輪投票勝選連任，總統府發言人張惇涵今天說，總統蔡英文代表政府及人民，向馬克宏及法國人民表達誠摯祝賀，並祝福法國政府在馬克宏領導下，順利推動各項國政。

根據法國內政部最終統計，馬克宏（Emmanuel Macron）在第二輪投票以58.55%得票率，擊敗極右派國民聯盟（RN）領袖雷朋（Marine Le Pen）的41.45%得票率，成為法國20年來首度連任的總統。

張惇涵今天透過新聞稿表示，蔡總統代表政府及人民，向馬克宏以及法國人民表達誠摯祝賀。

張惇涵表示，近年在馬克宏領導下，台法在各領域交流持續深化，法國各界挺台力量不斷提升，從2020年增設駐普羅旺斯辦事處，到2021年法國參議院及國民議會分別首度通過友台決議，支持台灣參與國際組織。

他說，2022年法國公布新版印太戰略，首次納入台灣。法國行政部門在「七大工業國組織」（G7）、法澳及法日2加2外交暨國防部長聯合會議等，也明確表達對台海和平穩定的關注與重視，均印證台法關係日益緊密友好。

張惇涵表示，蔡總統認為，台灣與法國為理念相近的民主夥伴，共享「自由、平等、博愛與人權」等普世價值；期待台法關係在馬克宏領導下持續強化，共同為增進台法人民的福祉發展及國際社會的和平繁榮，做出更多積極貢獻。（編輯：林克倫）1110425