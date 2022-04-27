非洲商機大 僑委會辦產官學論壇分析機會與風險

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國家安全會議副祕書長徐斯儉（中）27日在僑務委員會主辦的「新冠疫情後非洲投資：策略、布局與挑戰」國際研討會上表示，台灣社會對非洲的了解不多，讓當地雖有龐大商機，台商卻無從投資。在這樣的情況下，本次智庫活動更顯重要。中央社記者沈朋達攝 111年4月27日

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（中央社記者沈朋達台北27日電）後疫情時代，非洲預計將成全球經濟發展引擎之一。僑務委員會今天在政大舉辦研討會，邀請學界與台商探討非洲的投資機會與風險，盼台商能及早布局當地市場。

僑務委員會、國立政治大學國際關係研究中心跨界創新與前瞻論壇，及國立政治大學研究發展處27日在政大聯合主辦「新冠疫情後非洲投資：策略、布局與挑戰」國際研討會。

僑務委員會副委員長呂元榮在會中致詞時說，總統蔡英文指示推動非洲計畫後，僑委會持續和外交部、經濟部和外貿協會等相關機關合作，整合非洲台商人脈、通路和資源，盼協助國內企業界、旅居世界各地的台商能前進非洲。

他表示，自「非洲大陸自由貿易協定」2021年正式啟動後，非洲已成為全球範圍最大的單一自由貿易區，將有助於推動非洲區域經濟整合。有學者預估，非洲貿易將強勁成長，也產生貿易移轉效果，帶動全球供應鏈垂直重組。

呂元榮說，在疫情影響下，非洲經濟也加速轉型與整合，未來對數位經濟、電子和資通訊產品，以及醫療用品等的需求，將促使相關產業快速發展。建議有意前進非洲的僑台商和國內產學研各界，可從有競爭利基的產業著手，提早布局非洲市場。

國家安全會議副秘書長徐斯儉則說，近幾年世界變化大，今年的俄烏戰爭又對經貿產生巨大影響。實際上，過去幾年不少外資已從中國移出，而在東南亞的投資機會日趨飽和後，許多人把眼光轉向印度和非洲等未來可能的發展重心。

他表示，目前台灣社會對非洲的了解不多，還有很大的距離感，讓當地雖有龐大商機，台商卻無從投資。在這樣的情況下，本次智庫活動更顯重要。

外交部亞西及非洲司長楊心怡則說，非洲憑藉豐富的原物料、宏大的內需市場和人口紅利，相信是下一個全球經濟引擎。而在台商的工業生產、工業管理優勢和創業精神下，相信與非洲的合作將極具潛力。（編輯：李雅雯）1110427