日本自民黨青年局5/3組團訪台 蔡總統將接見

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（中央社記者黃雅詩27日電）外交部今天表示，「日本自民黨青年局」將於5月3日抵台訪問。訪團由自民黨青年局局長小倉將信眾議員擔任團長，團員共11人，期間將晉見總統蔡英文，並前往弔唁前總統李登輝。

外交部今天發布新聞稿指出，小倉將信（OGURA Masanobu）與日本眾議員鈴木憲和（SUZUKI Norikazu）、鈴木隼人（SUZUKI Hayato）、山口晉（YAMAGUCHI Susumu）、西野太亮（NISHINO Daisuke）以及日本青年會議所幹部等共11人將5月3至7日來台訪問，外交部對此表達誠摯歡迎。

外交部指出，訪賓在台期間將晉見蔡總統、副總統賴清德，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等。訪團成員另將參訪台北市、桃園市及新竹市，並赴汐止五指山國軍公墓弔唁李前總統。

外交部指出，小倉將信自去年9月接任青年局局長以來，曾視訊出席立法院主辦的「開放國會論壇」，也曾就尼加拉瓜與台灣斷交事在推特有力聲援台灣，以具體行動表達對台灣的支持。

外交部指出，日本自民黨青年局長期以來擔任對台交流的重要窗口，定期訪問台灣，與各界就台日關係、國際局勢等議題深入交換意見；歷任局長多擔任政府要職，例如現任首相岸田文雄及前首相安倍晉三均曾擔任自民黨青年局長。

外交部指出，在複雜多變國際局勢下，台日雙方始終持續深化合作交流。此次日本自民黨青年局組團訪台，更加彰顯台日間的堅實友誼，相信定能進一步深化台日雙方在各領域的夥伴關係。（編輯：蘇龍麒）1110427